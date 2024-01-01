У Миколаєві працюватимуть рідкісні для України 4-дверні 12-метрові автобуси

Цю новину оприлюднив на своїх сторінках в соцмережі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами, пасажирські машини вже у дорозі.

Перегін техніки здійснюють водії двох комунальних підприємств міста – "Миколаївелектротранс" і "Миколаївпастранс". Після того, як автобуси прибудуть у Миколаїв та пройдуть всі технічні регламентні огляди й державну реєстрацію, вони вийдуть на маршрути міста.

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"Це не перша допомога від муніципалітету Праги нашому місту. Раніше на запит “Миколаївелектротрансу” передавали дві автовишки, 226 обігрівачів та 8 генераторів, а для “Миколаївпастрансу” – п'ять автобусів", – підкреслив мер.

І хоча у короткому повідомленні мера не вказуються марки й моделі автобусів, з фото та кадрів відео добре видно, що це низькопідлогові пасажирські машини SOR NB12 чеського автобусного заводу SOR Libchavy spol. s r. o.

Автобуси OR NB12 до України повели миколаївські водії, яких тепло проводжали чеські колеги. Фото: мерія Миколаєва

Такі машини мають паспортну місткість 116 пасажирів. Однак унікальність цієї 12-метрової машини в іншому – на відміну від більшості автобусів такої розмірної групи тут чотири входи/виходи, а не три.

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Така конфігурація дверей у поєднанні з кнілінговою системою примусового нахилу кузова автобуса практично до рівня тротуару на зупинці значно прискорює посадку та висадку пасажирів. Цей процес відбувається майже удвічі швидше, ніж в автобусах зі стандартною кількістю входів.

Схема компонування салонів на троє та четверо дверей, але є й інші варіанти. Інфографіка Авто24 з ілюстрацій SOR Libchavy

SOR BN 12 з 260-сильним мотором та 6-ступеневою автоматичною коробкою передач має специфічну низькопідлогову схему.Там низький рівень підлоги (36 см) влаштований частково – лише у передній частині. Позаду крісла пасажирів розміщені на підвищеній підлозі (80 см).

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До речі, спереду над колісними арками крісла також на підвищенні, чого не скажеш про передню й середню частини салону з зоною дитячих та інвалідних візків, широкими накопичувальними проходами. Простору там додає ще й продумана схема сидінь: у двох місцях по різні сторони там встановлено не поперечні, а повздовжні крісла з блоками на чотири й три місця.