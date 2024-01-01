В Николаеве парки будут убирать мобильными пылесосами: фото

Техника Egholm поступила благодаря сотрудничеству города с Экспортно-инвестиционным фондом Королевства Дании, который предоставил средства для погашения 40% суммы кредитного соглашения. А вот поставщиком машин стала украинская компания “СП КБТ”, представляющая интересы датского производителя в Украине.

Сейчас работники коммунального предприятия изучают нюансы работы машин на местах и нарабатывают маршруты. Вчера, 29 января, начались учебно-тестовые выезды операторов. Об этом говорится в сообщении Николаевского горсовета.

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За день-другой операторы освоятся с мини-уборочными машинами и техника выйдет на улицы города и аллеи парков. Механизированная уборка значительно ускорит наведение чистоты и порядка, поскольку за час работы такая машина заменяет работу целой бригады дворников за весь день.

Вакуумно-подметальная машина City Ranger 3070 с дизельным двигателем Stage V мощностью 74 л.с. считается одной из самых производительных машин Egholm на рынке Украины. Она результативна в режиме круглосуточного обслуживания больших открытых территорий.

Благодаря системе быстрой смены навесного оборудования Quick-shift и однокубового по размеру бункера (1050 л) она в двухщеточной версии навесных рабочих органов за один проход убирает в полосе 2,3 метра, а в трехщеточной – 2,7 метра.

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При этом гидравлический механизм щеток с гибкой системой выдвижения позволяет подметать вокруг столбов паркового освещения, его мусорных бачков и даже под скамейками. Для уборки мусора в труднодоступных местах оператор может воспользоваться с вытяжным гофрированным рукавом с вакуумным соплом.

В операционном режиме на парковых аллеях или городских уличных тротуарах дискомфорта отдыхающим или пешеходам машина не причинит, поскольку работа тихая и без поднятия пыли благодаря оросительной системе. Для этого вакуумно-подметальная машина имеет бак с водой на 190 л, а объем воды для рециркуляции достигает 125 л.

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"Эти машины позволяют уменьшить нагрузку на наших работников, механизировать ручной труд, чтобы качественнее и быстрее убирать улицы нашего города. В целом предприятие получило пять комбинированных машин и 25 единиц навесного оборудования к ним. Это стало возможным благодаря сотрудничеству города с Экспортно-инвестиционным фондом Дании, который предоставил средства для погашения 40% суммы кредитного соглашения", – рассказал механик КП "Николаевские парки" Дмитрий Романов.

Техника многофункциональная и всесезонная. Она позволит специалистам качественно и быстро убирать пешеходные дорожки, парки и скверы от мусора, сорняков, листьев. Имея постоянный привод 4х4, она зимой легко будет работать на снегоуборке.

Благодаря уникальной системе вентиляции с кондиционером оператору обеспечен комфорт в кабине при любой погоде в жару или морозы. У него многорегулируемое рабочее положение руля и сиденья, в салоне низкий уровень шума – всего 68 дБ (A), и 360-градусный обзор рабочей зоны.

Фото: Николаевский горсовет