В Миколаєві парки прибиратимуть мобільними пилосмоками: фото

Техніка Egholm надійшла завдяки співпраці міста з Експортно-інвестиційним фондом Королівства Данії, який надав кошти для погашення 40% суми кредитної угоди. А ось постачальником машин стала українська компанія "СП КБТ", що представляє інтереси данського виробника в Україні.

Наразі працівники комунального підприємства вивчають нюанси роботи машин на місцях та напрацьовують маршрути. Вчора, 29 січня, розпочалися навчально-тестові виїзди операторів. Про це йдеться у повідомленні Миколаївської міськради.

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За день-другий оператори освояться з міні-прибарильними машинами й техніка вийде на вулиці міста та алеї парків. Механізоване прибирання значно прискорить наведення чистоту та порядок, оскільки за годину роботи така машина заміняє роботу цілої бригади двірників за весь день.

Вакуумно-підмітальна машина City Ranger 3070 з дизельним двигуном Stage V потужністю 74 к.с. вважається однією з найпродуктивніших машин Egholm на ринку України. Вона результативна в режимі цілоденного обслуговування великих відкритих територій.

Завдяки системі швидкої зміни навісного обладнання Quick-shift та однокубового за розміром бункера (1050 л) вона у двощітковій версії навісних робочих органів за один прохід прибирає в смузі 2,3 метра, а у трищітковій – 2,7 метра.

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При цьому гідравлічний механізм щіток з гнучкою системою висування дозволяє підмітати довкола стовпів паркового освітлення, його сміттєвих бачків та навіть під лавками. Для прибирання сміття в важкодоступних місцях оператор може скористатися з витяжним гофрованим рукавом з вакуумним соплом.

В операційному режимі на паркових алеях чи міських вуличних тротуарах дискомфорту відпочивальникам або пішоходам машина не причинить, оскільки робота тиха та без підняття куряви завдяки зрошувальній системі. Для цього вакуумно-підмітальна машина має бак з водою на 190 л, а обсяг води для рециркуляції сягає 125 л.

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"Ці машини дозволяють зменшити навантаження на наших працівників, механізувати ручну працю, щоб якісніше і швидше прибирати вулиці нашого міста. Загалом підприємство отримало п’ять комбінованих машин та 25 одиниць навісного обладнання до них. Це стало можливим завдяки співпраці міста з Експортно-інвестиційним фондом Данії, який надав кошти для погашення 40% суми кредитної угоди", – розповів механік КП "Миколаївські парки" Дмитро Романов.

Техніка багатофункціональна та всесезонна. Вона дозволить фахівцям якісно і швидко прибирати пішохідні доріжки, парки та сквери від сміття, бур’яну, листя. Маючи постійний привід 4х4, вона взимку легко буде працювати на снігоприбиранні.

Завдяки унікальній системі вентиляції з кондиціонером забезпечено комфорт в кабіні за будь-якої погоди в спеку чи морози. У нього багаторегульоване робоче положення керма та сидіння, в салоні низький рівень шуму - лише 68 дБ(A), та 360-градусний огляд робочої зони.

Фото: Миколаївська міськрада