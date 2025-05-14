В Одессе за помощь в сдаче водительского экзамена просили 30 тысяч гривен

Сотрудники полиции продолжают работу по разоблачению “бегунков”, которые зарабатывают средства на сложные экзаменов на получение водительского удостоверения в сервисных центрах МВД.

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Самостоятельно получить водительское удостоверение достаточно сложно: по официальной статистике лишь 21% кандидатов успешно сдают экзамен по теории с первого раза. С практикой ситуация еще хуже – ее с первого раза сдают лишь 16% кандидатов в водители. Это одна из главных причин почему кандидаты в водители ищут "альтернативные способы" сдачи экзаменов и обращаются к "бегункам", с которыми и борется полиция.

Вот и на этот раз сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области разоблачили женщину, которая обещала "решить вопрос" по сдаче экзамена за денежное вознаграждение. За злоупотребление влиянием и мошеннические действия ей грозит уголовная ответственность, включая лишение свободы.

Правоохранители установили, что 39-летняя одесситка вводила людей в заблуждение, убеждая их в наличии связей в региональных сервисных центрах ГСЦ МВД в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Она обещала помочь в сдаче экзаменов и получении водительского удостоверения.

Правоохранители задокументировали, как женщина выманила 20 тысяч гривен у доверчивой гражданки за обещание "устранить" трудности при получении водительского удостоверения. Этих обязательств она не собиралась выполнять.

Впоследствии она взялась за мужчину, которого заверила, что без взятки должностным лицам регионального сервисного центра ГСЦ МВД и ее "помощи" он не сдаст экзамены и водительского удостоверения не получит. Она планировала заработать более 30 тысяч гривен, однако была задержана полицейскими во время передачи средств. Деньги изъяты в качестве вещественного доказательства. На время следствия суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым она воспользовалась.

Следователи собрали немало доказательств и сообщили фигурантке о подозрении в совершении мошенничества, покушении на мошенничество, совершенном повторно, а также в покушении на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, что уголовная ответственность предусматривается как для тех, кто требует взятку, так и для тех, кто его предлагает. Поэтому в главном сервисном центре МВД официально рекомендуют не обращаться к любым "посредникам", которые за "вознаграждение" обещают помочь в получении услуг.