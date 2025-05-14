В Одесі за сприяння здачі іспиту водія просили 30 тисяч гривень

Співробітники поліції продовжують роботу з викриття "бігунків", які заробляють кошти на складні іспитів на отримання посвідчення водія у сервісних центрах МВС.

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Самостійно отримати посвідчення водія досить складно: за офіційною статистикою лише 21% кандидатів успішно складають екзамен з теорії з першого разу. З практикою ситуація ще гірша – її з першого разу складають лише 16% кандидатів у водії. Це одна з головних причин, чому кандидати у водії шукають "альтернативні способи" складання іспитів та звертаються до "бігунків", з якими й бореться поліція.

Ось і цього разу працівники управління стратегічних розслідувань в Одеській області викрили жінку, яка обіцяла "розв'язати питання" зі складання іспиту за грошову винагороду. За зловживання впливом і шахрайські дії їй загрожує кримінальна відповідальність, включаючи позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що 39-річна одеситка вводила людей в оману, переконуючи їх у наявності зв’язків у регіональних сервісних центрах ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Вона обіцяла посприяти у складанні іспитів та отриманні посвідчення водія.

Правоохоронці задокументували, як жінка виманила 20 тисяч гривень у довірливої громадянки за обіцянку "усунути" труднощі при отриманні посвідчення водія. Цих зобов’язань вона не збиралася виконувати.

Згодом вона взялася за чоловіка, якого запевнила, що без хабара службовим особам регіонального сервісного центру ГСЦ МВС та її "допомоги" він не складе іспити та водійського посвідчення не отримає. Вона планувала заробити понад 30 тисяч гривень, однак була затримана поліцейськими під час передачі коштів. Гроші вилучено як речовий доказ. На час слідства суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вона скористалась.

Слідчі зібрали чимало доказів та повідомили фігурантці про підозру у вчиненні шахрайства, замаху на шахрайство, вчиненому повторно, а також у замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, що кримінальна відповідальність передбачається як для тих, хто вимагає хабар, так і для тих, хто його пропонує. Тому у головному сервісному центрі МВС офіційно рекомендують не звертатись до будь-яких "посередників", які за "винагороду" обіцяють допомогти в отриманні послуг.