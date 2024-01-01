В Одесской области медики приобрели "скорую" для фронта

На карету скорой медицинской помощи для военного медика-землячки Александры Бессоновой, которая спасает жизни украинских защитников на фронте, средства адресно собирали всем миром.

Об инициативе, что может приобрести всеукраинский масштаб, говорится в сообщении Сафьяновской общины Измаильского района Одесской области.

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Приобрели "скорую" на базе Renault Trafic. Такая ходовая в автопарках медучреждений Украины встречается на так часто, но считается надежной. Деньги на ее приобретение собирали как медики, так и волонтеры и неравнодушные люди – жители района откликнулись на инициативу КНП "Центральная районная больница".

Карета медицинской помощи на шасси Renault Trafic стояла на службе у медиков Франции, на что указывают номерные знаки. С фото видно хорошее внешнее и внутреннее состояние, вероятно, машина была ухожена.

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На румынском хабе подобные кареты с французской регистрацией в такой же расцветке и комплектации продаются за 6900 евро. Средний пробег таких автомобилей составляет 250-300 тыс. километров.

Румынский хаб предлагает французские машины 2019 г.в. за 9600 евро, во Франции за такую карету, но на год старше, просят 8500 евро. Скриншот: Авто24

Несмотря на свой пяти-шестилетний возраст эти машины послужили бы в гражданском секторе еще не один год, чего не скажешь об их эксплуатации в зоне боевых действий: на прифронтовых дорогах кареты становятся мишенью для вражеских дронов, попадают под артиллерийские или минометные обстрелы.

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Бывший медик из Измаильского района Саша Бессонова несет службу в танковой роте Национальной гвардии Украины, которая держит оборону на Донецком участке фронта. Оборудованная карета скорой медицинской помощи подразделению была крайне необходима – отсчет в спасении раненых иногда идет на минуты, поэтому вовремя вывезенный из зоны боевых действий защитник своей жизнью обязан бригадам медиков и их надежному транспорту именно на этом этапе эвакуации.

Приобретенный "Трафик" именно из таких – надежный и выносливый. Имея мощность под 110 кВт, автомобиль потребляет в смешанном цикле 5,8 литра дизеля на 100 километров пробега. Наименьший расход топлива у него на дороге с твердым покрытием – 5,5 л/100 км, а самый высокий в городском режиме – 6,4 л/100 км.

Автомобиль уже прибыл в военное подразделение, комплектуется необходимыми препаратами, оборудованием, чтобы уже в ближайшее время выйти на эвакуационные рейсы с ранеными защитниками.

Фото: Сафьяновская община