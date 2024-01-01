На Одещині медики придбали "швидку" для фронту

На карету швидкої медичної допомоги для воєнної медикині-землячки Олександри Безсонової, котра рятує життя українських захисників на фронті, кошти адресно збирали усім миром.

Про ініціативу, що може набути всеукраїнського масштабу, йдеться у повідомленні Саф’янівської громади Ізмаїльського району Одещини.

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Придбали "швидку" на базі Renault Trafic. Така ходова в автопарках медзакладів України зустрічається на так часто, але вважається надійною. Гроші на її придбання збирали як медики, так і волонтери та небайдужі люди – жителі району відгукнулися на ініціативу КНП "Центральна районна лікарня".

Карета медичної допомоги на шасі Renault Trafic стояла на службі у медиків Франції, на що вказують номерні знаки. З фото видно гарний зовнішній та внутрішній стан, ймовірно, машина була доглянута.

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На румунському хабі подібні карети з французькою реєстрацією у такій самій кольористиці та комплектації продаються за 6900 євро. Середній пробіг таких автомобілів становить 250-300 тис. кілометрів.

Румунський хаб пропонує французькі автівки 2019 р.в. за 9600 євро, у Франції за таку карету, але на рік старшу, просять 8500 євро. Скриншот: Авто24

Попри свій п’яти-шестирічний вік ці машини послужили б у цивільному секторі ще не один рік, чого не скажеш про їх експлуатацію у зоні бойових дій: на прифронтових дорогах карети стають мішенню для ворожих дронів, потрапляють під артилерійські чи мінометні обстріли.

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Колишня медикиня з Ізмаїльского району Саша Безсонова несе службу у танковій роті Національної гвардії України, що тримає оборону на Донецькій ділянці фронту. Обладнана карета швидкої медичної допомоги підрозділу була вкрай необхідна – відлік у порятунку поранених інколи йде на хвилини, тож вчасно вивезений із зони бойових дій захисник своїм життям завдячує бригадам медиків та їх надійному транспорту саме на цьому етапі евакуації.

Придбаний "Трафік" саме з таких – надійний і витривалий. Маючи потужність під 110 кВт, автомобіль споживає у змішаному циклі 5,8 літра дизеля на 100 кілометрів пробігу. Найменша витрата палива у нього на дорозі з твердим покриття – 5,5 л/100 км, а найвищий у міському режимі – 6,4 л/100 км.

Автомобіль уже прибув до військового підрозділу, комплектується необхідними препаратами, устаткуванням, щоб уже найближчим часом вийти на евакуаційні рейси з пораненими захисниками.

Фото: Саф’янівська громада