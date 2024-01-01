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В полиции предлагают поднять штрафы за превышение скорости до 3600 гривен

Полиция инициирует повышение штрафов за превышение скорости. Максимальная сумма штрафов может достичь 3600 гривен.
Штрафы за превышение скорости предлагают поднять до 3600 гривен - Auto24
Евгений Гудущан
logo6 декабря, 09:30
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В интервью Українським Новинам первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал о намерении повысить штрафы за превышение скорости.

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Сейчас штраф за превышение скорости более чем на 20 километров в час составляет 340 гривен. Превышение скорости более чем на 50 км/ч - 1700 грн. В украинской полиции считают, что этого мало и предлагают значительно повысить штрафы.

Соответствующие законодательные инициативы уже давно разработаны. "За первое нарушение ранее предлагалось 510 гривен, но это было до полномасштабной войны и за нарушение свыше 50 км/ч предлагалось 3600 гривен. Более того, мы также подавали законопроект о градации. 20 км/ч, 50 км/ч, 70 км/ч и более 100 км/ч. И там штрафы соответственно растут, потому что на данный момент у нас бывают нарушения скоростного режима и на более 100 км/ч. Например, кто-то едет 160 км/ч. по городу. Это же нарушение скорости на более 100 км/ч. Можно 50 км/ч., а он едет 160 км/ч. Поэтому, конечно штрафы должны быть выше", - считает Алексей Билошицкий.

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#Aвтобизнес #Полиция #Штрафы #Новости