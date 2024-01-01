В полиции предлагают поднять штрафы за превышение скорости до 3600 гривен

В интервью Українським Новинам первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал о намерении повысить штрафы за превышение скорости.

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Сейчас штраф за превышение скорости более чем на 20 километров в час составляет 340 гривен. Превышение скорости более чем на 50 км/ч - 1700 грн. В украинской полиции считают, что этого мало и предлагают значительно повысить штрафы.

Соответствующие законодательные инициативы уже давно разработаны. "За первое нарушение ранее предлагалось 510 гривен, но это было до полномасштабной войны и за нарушение свыше 50 км/ч предлагалось 3600 гривен. Более того, мы также подавали законопроект о градации. 20 км/ч, 50 км/ч, 70 км/ч и более 100 км/ч. И там штрафы соответственно растут, потому что на данный момент у нас бывают нарушения скоростного режима и на более 100 км/ч. Например, кто-то едет 160 км/ч. по городу. Это же нарушение скорости на более 100 км/ч. Можно 50 км/ч., а он едет 160 км/ч. Поэтому, конечно штрафы должны быть выше", - считает Алексей Билошицкий.

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