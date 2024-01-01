У поліції пропонують підняти штрафи за перевищення швидкості до 3600 гривень

В інтерв’ю Українським Новинам перший заступний начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів про намір підвищити штрафи за перевищення швидкості.

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Зараз штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів на годину складає 340 гривень. Перевищення швидкості на понад 50 км/год — 1700 грн. В український поліції вважають, що цього замало і пропонують значно підвищити штрафи.

Відповідні законодавчі ініціативи вже давно розроблені. «За перше порушення раніше пропонувалося 510 гривень, але це було до повномасштабної війни і за порушення понад 50 км/год пропонувалося 3600 гривень. Більше того, ми також подавали законопроект щодо градації. 20 км/год, 50 км/год, 70 км/год і понад 100 км/год. І там штрафи відповідно зростають, тому що на даний момент у нас бувають порушення швидкісного режиму і на понад 100 км/год. Наприклад, хтось їде 160 км/год. по місту. Це ж порушення швидкості на понад 100 км/год. Можна 50 км/год., а він їде 160 км/год. Тому, звісно штрафи мають бути вищими», - вважає Олексій Білошицький.

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