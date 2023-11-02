Ситуация, когда сотрудники полиции заставляют водителя открыть багажник, довольно распространена. Особенно часто полицейские делают это на КП, количество которых после введения военного положения значительно выросло.

То, что полицейские называют «поверхностной проверкой», в народе называют обыском. Юридически это разные вещи и «поверхностная проверка» применяется полицией без разрешений, контролирующих органов. Достаточно только желания полицейского. Регламентируется эта процедура статьей 34 закона Украины о национальной полиции.

Читайте также: Когда полиция может "обыскать" автомобиль: три законных причины

Поверхностная проверка как превентивная полицейская мера является осуществлением визуального осмотра лица, проведением по поверхности наряда лица рукой, специальным прибором или средством, визуальным осмотром вещи или транспортного средства.

Читайте также: Перевозил дрова в багажнике: патрульные передали водителя следователям

Полицейский может осуществлять поверхностную проверку вещи или транспортного средства:

если существует достаточно оснований полагать, что в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом;

если существует достаточно оснований полагать, что в транспортном средстве находится вещь, обращение которой запрещено или ограничено или которая представляет угрозу жизни или здоровью такого лица или других лиц;

если существует достаточно оснований полагать, что вещь или транспортное средство является орудием совершения правонарушения и/или находится в том месте, где может быть совершено уголовное правонарушение, для предотвращения которого необходимо провести поверхностную проверку.

Полицейский должен указать лицу конкретную причину проведения поверхностной проверки.

При поверхностной проверке вещи или транспортного средства лицо должно самостоятельно показать полицейскому содержание личных вещей или транспортного средства. Полицейский при осуществлении поверхностной проверки вправе потребовать открыть крышку багажника и/или дверь салона.

Читайте также: Украинец перевозил раков в багажнике и получил штраф

Требование открыть бардачок, нишу запаски, капот и другие места в автомобиле законом не регламентируется. Так что открывать их по просьбе полицейского или нет каждый водитель может решать самостоятельно.

Для обеспечения законности процедуры все действия полицейских следует снимать на камеру. Однако важно помнить, что съемка самих контрольно-пропускных пунктов во время действия военного положения ограничена.