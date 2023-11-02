Ситуація, коли співробітники поліції змушують водія відкрити багажник досить поширена. Особливо часто поліцейські роблять це на КП, кількість яких після введення воєнного стану значно зросла.

Те, що поліцейські називають «поверхневою перевіркою» у народі називають обшуком. Юридично це різні речі й «поверхнева перевірка» застосовується поліцією без жодних дозволів, контролюючих органів. Достатньо лише бажання поліцейського. Регламентується ця процедура статтею 34 закону України про національну поліцію.

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Поверхнева перевірка, як превентивний поліцейський захід, є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу.

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Поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу:

якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб;

якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб;

якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та/або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку.

Поліцейський зобов’язаний вказати особі конкретну причину проведення поверхневої перевірки.

Під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу особа повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника та/або двері салону.

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Вимога відкрити бардачок, нішу запаски, капот та інші місця в автомобілі законом не регламентується. Тож відкривати їх на прохання поліцейського чи ні кожен водій може вирішувати самостійно.

Для забезпечення законності процедури усі дії поліцейських варто фільмувати на камеру. Однак варто пам’ятати, що фільмування самих контрольно-пропускних пунктів під час дії воєнного стану обмежено.