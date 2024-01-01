В Польше ездит бус с высокой мачтой: для чего она нужна

Чтобы каждый раз не останавливать самосвалы для проверки наличия брезентового накрытия на кузове, а также плотности закрытия грузовой платформы, там не стали устанавливать массивные конструкции над дорогами для осмотра транспорта сверху, а прибегли к более современным технологиям. О новой методике борьбы с нарушителями экологической безопасности говорится на сайтах Морской портал и Городская стража.

Инспектору городской стражи отныне также не нужно лазить по лестнице для осмотра кузова на предмет наличия там тентового накрытия. Ему к тому же не приходится сидеть на высоких подмостках в клубках пыли для осмотра самосвалов сверху.

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Все проще и значительно безопаснее. Для контроля там переоборудовали микроавтобус Volkswagen Crafter в мобильную лабораторию. Автомобиль в местных условиях оснастили рабочей платформой на крыше. Там установили выдвижную телескопическую мачту с видеокамерой высокого разрешения.

Камера в операционном режиме подает в режиме реального времени изображение в салон, где на мониторах в разных ракурсах инспектор может видеть любой самосвал в проекции верхнего изображения. Весь кузов автомобиля видно в четкой картинке, оператор может обратить внимание даже на неплотно подогнанный к краю борта брезент – камера дает четкое изображение, в т.ч. в режиме увеличения с помощью зуммера.

Также специализированный автомобиль оснащен самыми современными системами контроля и измерения. Он имеет, среди прочего, подвесной комплект пылемеров, что позволяет контролировать чистоту воздуха.

Полноповоротная камера на телескопической мачте поднимается вверх на три метра, чего вполне достаточно для мониторинга всего транспорта. Это помогает фиксировать и регистрировать самосвалы без защитного брезента, что дает основание принимать к нарушителям экологической безопасности фискальные меры.

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Правда, городская стража действует только в пределах своей компетенции и полномочий. Но она сотрудничает с полицией, куда в случае выявления нарушений неправильной парковки, загрязнения дороги грязными шинами или перевозки сыпучих грузов без необходимой защиты сразу идет вызов.

В ситуациях, выходящих за пределы этих полномочий, сотрудничество с полицией достаточно результативно. В основном, это возникает, например, когда дорога загрязняется колесами транспортных средств или перевозятся сыпучие материалы без необходимой защиты.

Первые проверки показали, что само присутствие городской охраны с таким автомобилем мониторинга заставляет водителей чаще использовать брезент.

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Обычно городская охрана в случае выявления нарушения вызывает полицию, которая и принимает необходимые меры. Нарушителям приходится расплачиваться.

Польские штрафы по украинским меркам довольно высокие. За неразвернутый брезент при перевозке сыпучих грузов штрафы достигают 3000 злотых, то есть 31,7 тыс. грн. За нанесение на дорогу грязи или угольной пыли во время транспортировки можно заплатить до 1500 злотых (15,8 тыс. грн).

Работа "эко-патруля" в районе порта и прилегающих улиц и дорог показала, что среди перевозчиков дураков нет – брезенты не только появились, но их уже не ленятся разворачивать при перевозке грузов.

Фото: strazmiejska.gda.pl