У Польщі їздить бус з високою щоглою: для чого вона

Щоб кожного разу не зупиняти самоскиди для перевірки наявності брезентового накриття на кузові, а також щільності закриття вантажної платформи, там не стали встановлювати масивні конструкції над дорогами для огляду транспорту зверху, а вдалися до більш сучасних технологій. Про нову методику боротьби з порушниками екологічної безпеки йдеться на сайтах Морський портал та Міська варта.

Інспектору міської варти відтепер також не потрібно лазити по драбині для огляду кузова на предмет наявності там тентового накриття. Йому до того ж не доводиться сидіти на високих підмостках в клубках куряви для огляду самоскидів зверху.

Читайте також У Польщі знизили смертність від ДТП удвічі: що для цього зробили

Все простіше і значно безпечніше. Задля контролю там переобладнали мікроавтобус Volkswagen Crafter в мобільну лабораторію. Автомобіль в місцевих умовах оснастили робочою платформою на даху. Там встановили висувну телескопічну щоглу з відеокамерою високої роздільної здатності.

Камера в операційному режимі подає в режимі реального часу зображення в салон, де на моніторах в різних ракурсах інспектор може бачити будь-який самоскид в проєкції верхнього зображення. Весь кузов автомобіля видно в чіткій картинці, оператор може звернути увагу навіть на нещільно підігнаний до краю борту брезент – камера дає чітке зображення, у т.ч. в режимі збільшення за допомогою зумера.

Також спеціалізований автомобіль оснащений найсучаснішими системами контролю та вимірювання. Він має, серед іншого, підвісний комплект пиломірів, що дозволяє контролювати чистоту повітря.

Повноповоротна камера на телескопічній щоглі підіймається вгору на три метри, чого цілком достатньо для моніторингу всього транспорту. Це допомагає фіксувати та реєструвати самоскиди без захисного брезенту, що дає підставу вживати до порушників екологічної безпеки фіскальні заходи.

Читайте також В Польщі встановлять нові камери контролю швидкості

Щоправда, міська варта діє лише в межах своєї компетенції та повноважень. Але вона співпрацює з поліцією, куди у разі виявлення порушень неправильного паркування, забруднення дороги брудними шинами чи перевезення сипучих вантажів без необхідного захисту відразу йде виклик.

У ситуаціях, що виходять за межі цих повноважень, співпраця з поліцією досить результативна. Здебільшого, це виникає, наприклад, коли дорога забруднюється колесами транспортних засобів або перевозяться сипучі матеріали без необхідного захисту.

Перші перевірки показали, що сама присутність міської охорони з таким автомобілем моніторингу змушує водіїв частіше використовувати брезент.

Читайте також Українець хотів обміняти підроблені "права" на оригінальні польські

Зазвичай міська охорона у разі виявлення порушення викликає поліцію, яка й вживає необхідних заходів. Порушникам доводиться розплачуватися.

Польські штрафи за українськими мірками доволі високі. За нерозгорнутий брезент при перевезенні сипучих вантажів штрафи досягають 3000 злотих, тобто 31,7 тис. грн. За нанесення на дорогу бруду чи вугільного пилу під час транспортування можна заплатити до 1500 злотих (15,8 тис. грн).

Робота "еко-патруля" в районі порту та прилеглих вулиць і доріг показала, що з-поміж перевізників дурнів немає – брезенти не тільки з’явилися, але їх вже не лінуються розгортати при перевезенні вантажів.

Фото: strazmiejska.gda.pl