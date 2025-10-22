В селе сформировали пожарно-спасательный экипаж "амазонок"

Всего в штате “Добровольного пожарно-спасательного подразделения” семь спасателей. В их распоряжении автомобили STAR 244 и Mercedes-Benz Sprinter 616 CDI, поступившие от европейских партнеров.

Как говорится в сообщении Вербской громады и Дубенского районного управления гражданской защиты, автомобили не новые, но в хорошем техническом состоянии, имеют соответствующую атрибутику пожарно-спасательного спецтарнспорта.

Технику подарили, экипажи сформировали

Пожарноспасательные автомобили с соответствующими средствами для "подачи ствола первой помощи", необходимым пожарно-техническим имуществом передано от гмины Котунь из Республики Польша и ее партнера из громады Оберкремер в Германии.

Кроме того, от зарубежных партнеров поступила вся экипировка для экипажей, соответствующее оборудование и спасательная атрибутика.

Полученные в подарок пожарноспасательные автомобили STAR 244 (вверху) и Mercedes-Benz Sprinter (внизу). Скриншот: Авто24

Депо с этой техникой и в таком количественном составе людей начало обслуживать семь населенных пунктов. Под опекой спасателей новосозданного подразделения находится 4500 жителей сел и городка.

Спецподготовка велась профессионально

Все семь членов пожарноспасательного отряда прошли в Учебном центре Главного управления ГСЧС Ровенской области специализированную подготовку по программе "Подготовка сотрудников пожарноспасательных подразделений для обеспечения ГПО по тушению пожаров, спасения людей, проведения АРІНР".

Сельские пожарные обеспечены комплектами боевой одежды и снаряжением не хуже, чем соответствующая служба в райцентре. Полученные навыки также соответствуют стандартам подготовки бойцов таких подразделений.

"Амазонки" возродили родословную женских экипажей

Кроме обучения в Ровенском ведомственном центре ГСЧС, "амазонки" прошли стажировку у пожарных Польши. Было трудно, но устояли и статус спасателя подтвердили. Тем более, что появление женского экипажа для громады не новое, история того края уже знала подобное.

В современной истории это первый женский пожарно-спасательный экипаж не только на Ровенщине, но и в Украине. Скриншот: Авто24

"До 1939 года, когда Верба была в составе Польши, единственная пожарная команда была в Дубенском уезде - это женская команда "Амазонок". И мы мечтаем восстановить эту пожарную команду. Уже начало есть - трое девушек прошли обучение в Польше. Планируем развиваться для того, чтобы наши жители чувствовали себя в безопасности", – рассказывает председатель громады Камила Котвинская.

Девушки-спасательницы чувствуют себя именинницами – все-таки первый в Украине женский экипаж. Скриншот:Авто24. Фото: Вербская громада

Людей и технику "пригрело" фермерское хозяйство

Депо с сухими боксами для хранения техники и бытовыми служебными комнатами пребывания экипажа на дежурстве размещены на территории фермерского хозяйства "Сиагрус". Там нашли подходящее помещение, помогли с его ремонтом, обустройством.