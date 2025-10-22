У селі сформували пожежно-рятувальний екіпаж "амазонок"

Всього у штаті "Добровільного пожежно-рятувального підрозділу" сім рятувальників. У їх розпорядженні автомобілі STAR 244 та Mercedes-Benz Sprinter 616 CDI, що надійшли від європейських партнерів.

Як йдеться у повідомленні Вербської громади та Дубенського районного управління цивільного захисту, автомобілі не нові, але у доброму технічному стані, мають відповідну атрибутику пожежно-рятувального спецтарнспорту.

Читайте також Пожежні машини приїхали на виклик без води: що насправді сталося

Техніку подарували, екіпажі сформували

Пожежно-рятувальні автомобілі з відповідними засобами для "подачі ствола першої допомоги", необхідним пожежно-технічним майном передано від гміни Котунь з Республіки Польща та її партнера з громади Оберкремер у Німеччині.

Окрім того, від закордонних партнерів надійшла уся екіпіровка для екіпажів, відповідне обладнання та рятувальна атрибутика.

Отримані у подарунок пожежно-рятувальні автомобілі STAR 244 (вгорі) та Mercedes-Benz Sprinter (внизу). Скриншот: Авто24

Депо з цією технікою та в такому кількісному складі обслуговує сім населених пунктів. Під опікою рятувальників новоствореного підрозділу перебуває 4500 жителів сіл та містечка.

Спецпідготовка велась професійно

Усі сім членів пожежно-рятувального загону пройшли у Навчальному центрі Головного управління ДСНС Рівненщини спеціалізовану підготовку за програмою "Підготовка співробітників пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення ДПО щодо гасіння пожеж, рятування людей, проведення АРІНР".

Читайте також Пожежні машини Iveco та Mercedes-Benz з Німеччини передали на Волинь

Сільські вогнеборці забезпечені комплектами бойового одягу та спорядженням не гірше, ніж відповідна служба у райцентрі. Здобуті навички також відповідають стандартам підготовки бійців таких підрозділів.

"Амазонки" відродили родовід жіночих екіпажів

Окрім навчання у Рівненськомі відомчому центрі ДСНС, "амазонки" пройшли стажування у пожежників Польщі.

Було важко, але встояли й статус рятувальника підтвердили. Тим паче, що поява жіночого екіпажу для громади не нова, історія того краю вже знала подібне.

У сучасній історії це перший жіночий пожежно-рятувальний екіпаж не тільки на Рівненщині, але й в Україні. Скриншот: Авто24

Читайте також "Пожмашина" наділила машини гасіння рятувальними функціями

"До 1939 року, коли Верба була у складі Польщі, єдина пожежна команда була в Дубенському повіті — це жіноча команда "Амазонок". І ми мріємо відновити цю пожежну команду. Уже початок є — троє дівчат пройшли навчання у Польщі. Плануємо розвиватися для того, щоб наші жителі почували в безпеці", — розповідає голова громади Каміла Котвінська.

Урочистості з приводу відкриття пожежного депо. Дівчата-рятувальниці почувають себе іменинницями – все-таки перший в Україні такий екіпаж. Скриншот:Авто24. Фото: Вербська громада

Людей і техніку "пригріло" фермерське господарство

Депо з сухими боксами для зберігання техніки та побутово-службовими кімнатами перебування екіпажу на чергуванні розміщено на території фермерського господарства "Сіагрус". Там знайшли відповідне приміщення, допомогли з його ремонтом, облаштуванням.