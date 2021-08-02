Документальная лента стала первой работой, которая получила одобрение от семьи легендарного чемпиона.

Фигура немецкого пилота оставила огромный красный след в истории Формула 1. С тех пор, как Михаэль Шумахер оказался на больничной койке, из-за страшной травмы, полученной во время катания на лыжах, его биографию пробовали экранизировать несколько режиссеров. Однако одобрение семьи получил лишь один байопик. Его будет транслировать сеть Netflix с 15 сентября, отмечая 30-летие дебюта Шумахера в Формула 1.

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Документальный фильм о Михаэле Шумахере охватывает жизнь семикратного чемпиона Формула 1 от его дебюта на первых гонках до самого конца карьеры.

В документальной картине будут представлены интервью с членами семьи, включая жену, отца, брата и сына Шумахера. Также появятся несколько громких фигур Формула 1 и гоночных икон, включая Берни Экклстоуна, Деймона Хилла и Дэвида Култгарда.

Продюсер и режиссер ленты – Ванесса Ноккер, сказала, что в обмен на благословение и поддержку семьи Шумахер, киномэйкери пристально следили за конфиденциальностью информации о семье и самого Михаэля. Семья Шумахер решила скрывать большинство подробностей о состоянии здоровья и восстановлении легендарного пилота, после лыжной аварии 2013 года, из-за которой Михаэль длительное время провел в искусственной коме.