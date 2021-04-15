14 индивидуальных номерных знаков будут проданы с аукциона, а вырученные средства пойдут на благотворительность.

Торги продлятся до 20 апреля (в американском обозначении 4/20) до 4:20 по местному времени в Колорадо. Цифры не случайны – 420, 4:20 или 4/20 является сленговое обозначение для каннабиса.

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Везде, где возможно получить индивидуальньни номерные знаки для автомобиля, существуют определенные ограничения, по тексту на табличках. Например, у человека из США были проблемы с перерегистрацией своего номерного знака с надписью IM GOD (Я БОГ). С другой стороны, персональные номера могут быть не только интересными, но и дорогими – владелец старого универсала Volvo, например, продает машину за 20 миллионов долларов, поскольку за ней закреплен уникальный номер с надписью New York, сейчас выдавать номера с такими надписями официально запрещено.

Власти штата Колорадо предлагает вполне легальные номерные знаки с надписями, связанными с марихуаной. Всего на аукционе будет продано 14 табличек с надписями "BONG", "GANJA", "TEGRIDY", "HASH", "INDICA", "SATIVA", "HONEY", "STASH", "ISIT420" и подобными.

Номерной знак с текстом "ISIT420", например сейчас имеет самую высокую ставку более 6500 долларов. Губернатор штата Джаред Полис одобрил эти усилия в своем заявлении, сказав, что государство "гордится своим творчеством и изобретательностью", а представитель транспортного департамента говорит, что с нетерпением ждет увидеть, какой номерной знак принесет больше денег.

Все средства от продажи необычных номерных знаков будут переданы "Комитету по финансированию инвалидов Колорадо" (Colorado Disability Funding Committee). Представитель фонда заявил, что деньги пойдут на поддержку новых и инновационных программ для общества инвалидов штата.