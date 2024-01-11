Kodiak показал первый в отрасли грузовых перевозок магистральный тягач Robotics, разработанный для масштабного развертывания парка автономных автомобилей.

Трехосный автомобиль капотной компоновки получил новые датчики, в частности LiDAR с высоким разрешением. Кроме этого, появились два боковых радарных датчика. Автомобиль уже готов к масштабному развертыванию для работы на линии без водителя.

Система SensorPods благодаря обновлениям для лучшего обнаружения объектов на большом расстоянии теперь в целом имеет 12 камер, четыре датчика LiDAR и шесть обычных радарных датчиков, в т.ч. боковых. Есть еще куча других дополнительных сенсоров.

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SensorPods оснащена новыми аварийными огнями, которые являются "чрезвычайно яркими" и разработаны, чтобы "соответствовать требованиям индустрии автономных грузовых перевозок". Это на тот случай, что в кабине нет людей и из грузовика без водителя никто не может выскочить для установки дорожных сигнальных или иных предупредительных знаков в случае какого-то происшествия / поломки.

Магистральный тягач оснащен микрофонами, которые передают звуки машины экстренным службам. Они также транслируют по каналам радиосвязи "подозрительные звуки, которые могут представлять опасность".

Kodiak Robotics также имеет массу резервных систем безопасности, включая каналы связи LTE и тормозную систему с тремя отдельными приводами. Также есть система рулевого управления с двойным резервированием, вспомогательная система питания и компьютер безопасности, который может "направить грузовик к безопасному "запасному" месту вне транспортного потока в маловероятном случае критического сбоя системы".

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Здесь действительно много новизны. Если традиционные грузовики оснащены резервными тормозными системами, то автономный Kodiak делает еще один шаг вперед в интересах безопасности. Пневматическая тормозная система Robotics состоит из трех отдельных тормозных приводов, которыми одновременно управляет программное обеспечение собственного производства. В случае выхода из строя любого из тормозных приводов, резервные системы могут предотвратить потерю контроля и безопасно остановить грузовик.

Упомянутая выше система рулевого управления с двойным резервированием включает два резервных привода ZF, управляемые также собственной системой безопасности Kodiak. Согласно анализу безопасности, проведенным разработчиками, в случае любой неисправности основного привода система рулевого управления плавно переключается на вторичный привод, чтобы поддерживать полный контроль без ущерба для динамики автомобиля и перевести автомобиль в безопасное состояние.

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Грузовик шестого поколения также включает Kodiak ACE, фирменный компьютер безопасности высокой целостности, разработанный на заказ. ACE отвечает за то, чтобы направить грузовик к безопасному "запасному ходу" вне транспортного потока в маловероятном случае критического сбоя системы.

Также в шестом поколении установлена резервная система питания, которая питает компьютеры, датчики, исполнительные механизмы и все другие электрические системы. Она разделена на две полностью независимые подсистемы, которые гарантируют, что все системы безопасности могут выполнить безопасный резервный режим в случае отказа.

Ожидается, что грузовой автомобиль выйдет на дорогу, путешествуя между Далласом и Хьюстоном. Произойдет это в нынешнем году или позже – не уточняется, но это дополнит "пять лет испытаний Kodiak в реальных условиях, в ходе которых осуществлено 5000 тестовых рейсов и 4 миллиона километров пробега".