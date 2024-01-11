Kodiak показав перший в галузі вантажних перевезень магістральний тягач Robotics, розроблений для масштабного розгортання парку автономних автомобілів.

Тривісний автомобіль капотної компоновки отримав нові датчики, зокрема LiDAR з високою роздільною здатністю. Окрім цього, з’явилися два бокові радарні датчики. Автомобіль уже готовий до масштабованого розгортання для роботи на лінії без водія.

Система SensorPods завдяки оновленням для кращого виявлення об’єктів на великій відстані тепер загалом має 12 камер, чотири датчики LiDAR і шість звичайних радарних датчиків, у т.ч. бокових. Є ще купа інших додаткових сенсорів.

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SensorPods оснащена новими аварійними вогнями, які є "надзвичайно яскравими" та розроблені, щоб "відповідати вимогам індустрії автономних вантажних перевезень". Це на той випадок, що в кабіні немає людей і з вантажівки без водія ніхто не може вискочити для встановлення дорожніх сигнальних чи інших попереджувальних знаків у випадку якоїсь пригоди/поломки.

Магістральний тягач оснащений мікрофонами, які передають звуки машини екстреним службам, а також транслюють каналами радіозв’язку "підозрілі звуки, які можуть становити небезпеку".

Kodiak Robotics також має масу резервних систем безпеки, включаючи канали зв’язку LTE та гальмівну систему з трьома окремими приводами. Також є система рульового керування з подвійним резервуванням, допоміжна система живлення та комп’ютер безпеки, який може "спрямувати вантажівку до безпечного “запасного” місця поза транспортним потоком у малоймовірному випадку критичного збою системи".

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Тут і справді багато новизни. Якщо традиційні вантажівки оснащені резервними гальмівними системами, то автономний Kodiak робить ще один крок вперед в інтересах безпеки. Пневматична гальмівна система Robotics складається з трьох окремих гальмівних приводів, якими одночасно керує програмне забезпечення власного виробництва. У разі виходу з ладу будь-якої із гальмівних приводів, резервні системи можуть запобігти втраті контролю та безпечно зупинити вантажівку.

Згадана вище система рульового керування з подвійним резервуванням включає два резервні приводи ZF, керовані також власною системою безпеки Kodiak. Згідно з аналізом безпеки, проведеним розробниками, у разі будь-якої несправності основного приводу система рульового керування плавно перемикається на вторинний привід, щоб підтримувати повний контроль без шкоди для динаміки автомобіля та перевести автомобіль у безпечний стан.

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Вантажівка шостого покоління також включає Kodiak ACE, фірмовий комп’ютер безпеки високої цілісності, розроблений на замовлення. ACE відповідає за те, щоб направити вантажівку до безпечного "запасного ходу" поза транспортним потоком у малоймовірному випадку критичного збою системи.

Також у шостому поколінні встановлено резервну систему живлення, яка живить комп’ютери, датчики, виконавчі механізми та всі інші електричні системи. Вона розділена на дві повністю незалежні підсистеми, які гарантують, що всі системи безпеки можуть виконати безпечний резервний режим у разі відмови.

Очікується, що вантажний автомобіль вийде на дорогу, подорожуючи між Далласом і Х’юстоном. Станеться це в нинішньому році чи пізніше – не уточняється, але це доповнить "п’ять років випробувань Kodiak у реальних умовах, в ході яких здійснено 5000 тестових рейсів і 4 мільйони кілометрів пробігу".