В теме разрушенных мостов Николаевщина поставила точку: движение восстановлено

Точку в производственном плане по ремонту таких инженерных сооружений 9 августа поставило Агентство восстановления и развития инфраструктуры Николаевщины. Об этом событии и завершении восстановления на брифинге сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"Мы закончили с восстановлением мостов в области. Основной, самый большой мост – это в Вознесенске. Сегодня, 9 августа, по нему уже открыли движение транспорта. Именно этот мост в 2022 году остановил продвижение оккупационных российских войск на север нашей области и государства в целом", – отметил глава области.

Можно сравнить состояние моста после разрушения (вверху) и ремонта (внизу). Фото: nikvesti.com

Мост через реку Мертвовод в Вознесенске был разрушен 2 марта 2022 года, что помешало врагу продвигаться вглубь украинской территории. Это позволило подтянуть свежие силы для обороны всего региона и в дальнейшем серьезно сдерживать продвижение вражеской техники.

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По проекту новый мост имеет лучшую пропускную способность и грузоподъемность. По всей его 305-метровой протяженности с подъездами с обеих сторон проложены тротуары и велодорожки, занимающие 6 метров.

Отныне мост соответствует мировым стандартам безопасности дорожного движения. Фото: nikvesti.com

Ширина автомобильных полос достигает 9,5 метров, а общая длина самого моста – 100 метров. От края до края всего отстроенного инженерного сооружения установлены ограждающие конструкции, освещения, нанесена дорожная разметка в классической белой колористике.

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С пятницы транспортное сообщение между Первомайском, Южноукраинском, Вознесенском и Николаевом восстановлено в полном объеме. Это улучшит как местную логистику, так пассажирские и грузовые перевозки всего региона, в т.ч. транзитного транспорта.

Стоимость ремонтно-восстановительных работ, продолжавшихся с июня 2023 года до 6 августа 2024 года, составила 435,48 млн грн.

Была одна узкая пешеходная дорожка (вверху, скриншот Авто24), а сейчас здесь с двух сторон широкие дорожки для пешеходов и велосипедистов (внизу, фото nikvesti.com).