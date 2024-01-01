У темі зруйнованих мостів Миколаївщина поставила крапку: рух відновлено

Крапку у виробничому плані щодо ремонту таких інженерних споруд 9 серпня поставило Агентство відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївщини. Про цю подію та завершення відбудови на брифінгу повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Ми закінчили з відновленням мостів в області. Основний, найбільший міст – це у Вознесенську. Сьогодні, 9 серпня, по ньому вже відкрили рух транспорту. Саме цей міст у 2022 році зупинив просування окупаційних російських військ на північ нашої області та держави в цілому", – зазначив очільник області.

Можна порівняти стан мосту після руйнації (вгорі) та ремонту (внизу). Фото: nikvesti.com

Міст через річку Мертвовод у Вознесенську був зруйнований у 2 березня 2022 року, що зашкодило ворогу просуватися вглиб української території. Це дозволило підтягнути свіжі сили для оборони всього регіону й надалі серйозно стримувати просування ворожої техніки.

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За проєктом новий міст має кращу пропускну здатність та вантажність. По всій його 305-метровій протяжності з під’їздами обабіч прокладено тротуари та велодоріжки, що займають 6 метрів.

Відтепер міст відповідає світовим стандартам безпеки дорожнього руху. Фото: nikvesti.com

Ширина автомобільних смуг сягає 9,5 метрів, а загальна довжина самого мосту – 100 метрів. Від краю до краю усієї відбудованої інженерної споруди встановлено огороджувальні конструкції, освітлення, нанесено дорожню розмітку в класичній білій кольористиці.

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З п’ятниці транспортне сполучення між Первомайськом, Южноукраїнськом, Вознесенськом та Миколаєвом відновлено у повному обсязі. Це покращить як місцеву логістику, так пасажирські та вантажні перевезення всього регіону, у т.ч. транзитного транспорту.

Вартість ремонтно-відновлювальних робіт, що тривали з червня 2023 року до 6 серпня 2024 року, склала 435,48 млн грн.

Була одна вузенька пішохідна доріжка (вгорі, скриншот Авто24), а нині тут з двох боків доріжки для пішоходів та велосипедистів (внизу, фото nikvesti.com).