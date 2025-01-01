В Тростянце будет работать Iveco Daily с электрическим подъемником

Способствовало обновлению также участие громады в программе поддержки партнерства немецкого агентства GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), говорится в информации на ФБ-странице Тростянецкого горсовета.

Технику поставит на свой баланс коммунальное предприятие Тростянца "Чистый город". Если подаренный грузовой автомобиль Iveco Daily с прицепом в описании не нуждается, поскольку уже не раз упоминался в лентах новостей Авто24, то подъемная ножничная платформа Genie GS-2646 встречается не очень часто.

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Отныне с ее появлением в коммунхозе ряд ремонтных работ как снаружи, так внутри помещений будет упрощен. К тому же еще и дешевле от классических подъемников на автомобильном шасси (АГП) через электрический привод.

Имея фидерное питание от электросети или аккумулятора, эта платформа станет незаменимой для подъема рабочих и оборудования на высоту при выполнении строительных, монтажных или ремонтных работ.

Фото: мэрия Тростянца

Максимальная рабочая высота составляет 9,92 м, а грузоподъемность – 454 кг, что почти в два раза больше, чем имеет автомобильный гидравлический подъемник (250 кг) на автомобильном шасси легкой или средней размерной группы.

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Это уже не первая передача от немецких друзей: сотрудничество с громадой Монтабаура и проектом GIZ продолжается не один год и каждый раз открывает новые возможности для Тростянца как в помощи коммунхозу, так и в поддержке социальной инфраструктуры.