В Тростянці працюватиме Iveco Daily з електричним підйомником

Сприяла оновленню також участь громади у програмі підтримки партнерства німецького агентства GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), йдеться у розповіді на ФБ-сторінці Тростянецької міськради.

Техніку поставить на свій баланс комунальне підприємство Тростянця "Чисте місто". Якщо подарований вантажний автомобіль Iveco Daily з причепом опису не потребує, оскільки вже не раз згадувався в стрічках новин Авто24, то підіймальна ножична платформа Genie GS-2646 зустрічається не дуже часто.

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Відтепер з її появою в комунгоспі ряд ремонтних робіт як зовні, так в середині приміщень буде спрощено. До того ж ще й дешевше від класичних підіймачів на автомобільному шасі (АГП) через електричний привід.

Маючи фідерне живлення від електромережі чи акумулятора, ця платформа стане незамінною для підйому робітників та обладнання на висоту під час виконання будівельних, монтажних чи ремонтних робіт.

Фото: мерія Тростянця

Максимальна робоча висота становить 9,92 м, а вантажність – 454 кг, що майже у два рази більше, ніж має автомобільний гідравлічний підіймач (250 кг) на автомобільному шасі легкої чи середньої розмірної групи.

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Це вже не перша передача від німецьких друзів: співпраця з громадою Монтабаура та проєктом GIZ триває не один рік і щоразу відкриває нові можливості для Тростянця як у підмозі комунгоспу, так і в підтримці соціальної інфраструктури.