Нелегальные АЗС массово возобновляют работу пользуясь отсутствием контроля со стороны властей.

Теневой сегмент розничного рынка массово восстанавливает позиции в ключевых регионах на фоне благоприятной ценовой ситуации и занятости государственных органов борьбой с распространением пандемии короновируса. Об этом в статье "Конец эпохи бедности" пишет аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

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"Активизация теневого рынка была ожидаемой. Все силы государства направлены на борьбу с распространением COVID-19, правоохранителям сейчас, разумеется, не до нарушителей на топливном рынке", – пишет автор.

Благоприятно для теневого сегмента складывается и ценовая ситуация на рынке, когда спотовые цены в моменте обвалились в два раза, по сравнению с уровнем контрактов, по которым работают сетевые компании.

"Средняя стоимость ресурса в опте с 20 марта по 8 апреля просела на около 3 грн за литр, а в рознице – на 0,65 грн. Крупные сети, работающие по терм-контрактам, еще распродают мартовский ресурс, приобретенный за $250 за тону (среднее значение котировок в марте), в то время как нелегалы, которые работают "с колес", имеют доступ к спотового ресурсу по $110-120 в опте", – отмечает автор.

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Более того, из-за карантинных мероприятий и обвала реализации, удельные расходы на реализацию литра топлива на сетевых станциях выросли в среднем на 1 грн за литр.

"На нелегальной заправке ситуация обратная: в период, когда население максимально экономит, продажи растут из-за возможности торговать гораздо дешевле, а следовательно, это позволяет торговать еще дешевле", – поясняет автор.

Дополнительным стимулом для возобновления работы нелегальных АЗС стало повышение спроса бизнеса на наличные деньги, которые такие объекты успешно генерируют.

Значительно усложнить неучтенную реализацию топлива была призвана реформа, которая предусматривает сверку остатков топлива на акцизных складах данным системы электронного администрирования, но ее запуск, в том числе из-за карантина, был отсрочен на три месяца.

Напомним, в конце декабря 2019 года после поручения Президента и премьер-министра, правоохранители и органы УКРИНФОРМ активизировали борьбу с нелегальными АЗС. Через две недели правительство сообщило, что в результате проверок приостановлена ​​работа 620 нелегальных объектов. В дальнейшем власти обещали не останавливать мероприятия по очистке розничного рынка топлива от нелегальных АЗС и объявили о кампании против нелегальных мини-НПЗ.

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