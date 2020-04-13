Нелегальні АЗС масово відновлюють роботу користуючись відсутністю контролю з боку влади.

Тіньовий сегмент роздрібного ринку нафтопродуктів масово відновлює позиції в ключових регіонах на тлі сприятливої цінової ситуації та зайнятості державних органів боротьбою з поширенням пандемії короновіруса. Про це в статті "Кінець епохи бідності" пише аналітик "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн.

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"Активізація тіньового ринку була очікуваною. Всі сили держави спрямовані на боротьбу з поширенням COVID-19, правоохоронцям зараз, зрозуміло, не до порушників на паливному ринку", - пише автор.

Сприятливо для тіньового сегмента складається і цінова ситуація на ринку, коли спотові ціни в моменті обвалилися в два рази, в порівнянні з рівнем контрактів, за якими працюють мережеві компанії.

"Середня вартість ресурсу в опті з 20 березня до 8 квітня просіла на близько 3 грн за літр, а в роздробі - на 0,65 грн. Великі мережі, що працюють за терм-контрактами, ще розпродають березневий ресурс, придбаний за $ 250 за тону (середнє значення котирувань в березні), в той час як нелегали, які працюють "з коліс", мають доступ до спотового ресурсу по $ 110-120 в опті", - відзначає автор.

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Більш того, через карантинних заходів та обвалу реалізації, питомі витрати на реалізацію літра палива на мережевих станціях зросли в середньому на 1 грн за літр

"На нелегальній заправці ситуація зворотна: в період, коли населення максимально економить, продажі ростуть через можливість торгувати набагато дешевше, а отже, це дозволяє торгувати ще дешевше", - пояснює автор.

Додатковим стимулом для відновлення роботи нелегальних АЗС стало підвищення попиту бізнесу на готівкові гроші, які такі об'єкти успішно генерують.

Значно ускладнити невраховану реалізацію палива була покликана реформа, яка передбачає звірку залишків палива на акцизних складах з даними системи електронного адміністрування, але її запуск, в тому числі через карантин, був відстрочений на три місяці.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року після доручення Президента і прем'єр-міністра, правоохоронці та органи УКРІНФОРМ активізували боротьбу з нелегальними АЗС. Через два тижні уряд повідомив, що в результаті перевірок припинено роботу 620 нелегальних об'єктів. Надалі влада обіцяла не зупиняти заходи з очищення роздрібного ринку палива від нелегальних АЗС і оголосили про кампанію проти нелегальних міні-НПЗ.

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