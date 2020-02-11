Новинки получили современный внешний вид и салон почти как у легковых моделей.

Обновленные коммерческие модели Renault Master и Trafic начали продаваться в Украине.

Renault Master получил более горизонтальный капот, С-образные дневные ходовые огни в фарах, новый логотип, решетку радиатора с хромированными элементами. Среди новых цветов – металлик “мокрый асфальт”.

Салон стал больше похож на салоны легковых моделей бренда. Новыми стали руль, панель приборов, мультимедийная система, стала лучше обивка. Много места для вещей, в том числе стол с подстаканником, выдвижной ящик на 10,5 л.

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Дизельный двигатель объемом 2,3 л доступен не только в версиях 125 и 150 л.с. Новый би-турбо двигатель мощностью 165 л.с. оснащен системой старт-стоп. Renault Master может быть в 4 вариантах длины (от 5,04 до 6,84 м) и трех – высоты, иметь объем кузова 8-17 куб. м и грузоподъемность 1,4-2,2 т. Также возможны передне- и заднеприводные версии. Среди систем безопасности – одна или 4 подушки безопасности, ABS, ESP, EBA, помощь при начале движения на подъеме, противобуксовочная система, парктроники, камера заднего вида и контроль слепых зон.

Автомобили могут быть дооборудованы на заводе, однако большие возможности трансформации – у украинских партнеров Renault.

Стоимость обновленного Renault Master 2020 года изготовления составляет от 640 800 грн (шасси), фургона – от 646 100 грн. Стоимость в кредит по программе ”Рено Бонус” – на 60 тыс меньше.

Обновленный микроавтобус Renault Trafic также получил цвет “серый металлик”, новые полностью светодиодные фары, хромированные вставки решетки радиатора.

В салоне – новый цвет “карбон” и обивка, хромированные элементы панели приборов, рычаг КП. В зависимости от конфигурации модель может иметь от 5 до 9 мест. Дизельный двигатель объемом 1,6 л в зависимости от версии 115 или 140 сил.

Стоимость обновленного 9-местного Renault Trafic – от 726 600 грн, с кредитом от “Рено Бонус” – от 666 700 грн.

Напомним, что Renault в Украине установила рекорд продаж.