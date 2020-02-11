Новинки отримали сучасний зовнішній вигляд та салон, майже як у легкових моделей.

Оновлені комерційні моделі Renault Master та Trafic почали продаватись в Україні.

Renault Master отримав більш горизонтальний капот, С-подібні денні ходові вогні у фарах, новий логотип, решітку радіатора з хромованими елементами. Серед нових кольорів – металік «мокрий асфальт».

Салон став більше схожий на легкові моделі бренду. Новим стало кермо, панель приладів, мультимедійна система, стала краща обивка. Величезна кількість місць для речей, в тому числі стіл з підстаканником, висувний ящик на 10,5 л.

Читайте також: у Renault - новий керівник

Дизельний двигун об’ємом 2,3 л доступний не лише у версіях 125 та 150 к.с. Новий бі-турбо двигун потужністю 165 к.с. оснащений системою старт-стоп. Renault Master може бути у 4 варіантах довжини (від 5,04 до 6,84 м) та трьох – висоти, мати об’єм кузова 8-17 куб. м та вантажність 1,4-2,2 т. Також можливі передньо- та задньовприводні версії. Серед систем безпеки – одна або 4 подушки безпеки, ABS, ESP, EBA, допомога під час рушання на підйомі, антибуксувальна система, парктроніки, камера заднього огляду та контроль сліпих зон/

Автомобілі можуть бути дообладнані на заводі, однак більші можливості трансформації – у українських партнерів Renault.

Вартість оновленого Renault Master 2020 року виготовлення становить від 640 800 грн (шасі), фургона – від 646 100 грн. Вартість в кредит за програмою «Рено Бонус» – на 60 тис менше.

Оновлений мікроавтобус Renault Trafic також отримав колір «сірий металік», нові повністю світлодіодні фари, хромовані вставки решітки радіатора.

В салоні – новий колір «карбон» та оббивка, хромовані елементи панелі приладів, важіль КП. В залежності від конфігурації модель може мати від 5 до 9 місць. Дизельний двигун об’ємом 1,6 л в залежності від версії має 115 чи 140 сил.

Вартість оновленого 9-місного Renault Trafic – від 726 600 грн, з кредитом від «Рено Бонус» – від 666 700 грн.

Нагадаємо, що Renault в Україні встановила рекорд продажів.