В Украине планируют производить запчасти для грузовиков MAN

В документе говорится о привлечении украинских компаний к производственным процессам MAN
Договоренность и подписание состоялись 15 декабря на полях Восьмого Берлинского экономического форума. Об этом Минэкономики рассказывает в релизе.
С украинской стороны меморандум подписал глава Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, а от партнеров – член правления по вопросам продаж и клиентского сервиса MAN Truck & Bus SE Фридрих Бауманн.
О чем договорились стороны
Меморандум о принятии:
- развитие производства и поставки колесной техники на базе решений MAN;
- расширение участия украинских производителей в цепочках поставок MAN, в частности в сфере металлургии, машиностроения и ИТ;
- поддержка восстановления и развития сектора автомобильного общественного транспорта;
- взаимодействие в сферах инноваций и современных транспортных решений;
- проработку возможностей прямых и косвенных инвестиций в Украину.
Отдельное внимание в Меморандумах уделено локализации производства и поддержке украинского бизнеса.
О чем идет речь:
- привлечение украинских компаний к производственным процессам MAN,
- проведение специализированных мероприятий для возможной презентации украинских поставщиков,
- развитие кооперации в сфере автобусного производства и сервисного обслуживания.
Будут добавки и дорожные карты
Стороны подчеркивают, что реализация конкретных проектов предполагается на основе отдельных договоренностей, приложений и дорожных карт.
"В партнерстве с MAN украинские предприятия производят часть производственных и технологических работ для компаний в Украине. Развитие локализованного производства позволит дополнительно загрузить промышленную мощность самих наших предприятий, оставить экономическую активность в стране и увеличить экспорт продукции украинского производства", – заявляет министр экономики Украины Алексей Соболев.