В Украине планируют производить запчасти для грузовиков MAN

Ведущий мировой автопроизводитель MAN Truck & Bus SE подписал с Минэкономики Меморандум взаимопонимания и сотрудничества.
В документе говорится о привлечении украинских компаний к производственным процессам MAN

Договоренность и подписание состоялись 15 декабря на полях Восьмого Берлинского экономического форума. Об этом Минэкономики рассказывает в релизе.

С украинской стороны меморандум подписал глава Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, а от партнеров – член правления по вопросам продаж и клиентского сервиса MAN Truck & Bus SE Фридрих Бауманн.

О чем договорились стороны

Меморандум о принятии:

  • развитие производства и поставки колесной техники на базе решений MAN;
  • расширение участия украинских производителей в цепочках поставок MAN, в частности в сфере металлургии, машиностроения и ИТ;
  • поддержка восстановления и развития сектора автомобильного общественного транспорта;
  • взаимодействие в сферах инноваций и современных транспортных решений;
  • проработку возможностей прямых и косвенных инвестиций в Украину.

Отдельное внимание в Меморандумах уделено локализации производства и поддержке украинского бизнеса.

О чем идет речь:

  • привлечение украинских компаний к производственным процессам MAN,
  • проведение специализированных мероприятий для возможной презентации украинских поставщиков,
  • развитие кооперации в сфере автобусного производства и сервисного обслуживания.

Будут добавки и дорожные карты

Стороны подчеркивают, что реализация конкретных проектов предполагается на основе отдельных договоренностей, приложений и дорожных карт.

"В партнерстве с MAN украинские предприятия производят часть производственных и технологических работ для компаний в Украине. Развитие локализованного производства позволит дополнительно загрузить промышленную мощность самих наших предприятий, оставить экономическую активность в стране и увеличить экспорт продукции украинского производства", – заявляет министр экономики Украины Алексей Соболев.

