В Украине планируют производить запчасти для грузовиков MAN

Договоренность и подписание состоялись 15 декабря на полях Восьмого Берлинского экономического форума. Об этом Минэкономики рассказывает в релизе.

С украинской стороны меморандум подписал глава Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, а от партнеров – член правления по вопросам продаж и клиентского сервиса MAN Truck & Bus SE Фридрих Бауманн.

О чем договорились стороны

Меморандум о принятии:

развитие производства и поставки колесной техники на базе решений MAN;

расширение участия украинских производителей в цепочках поставок MAN, в частности в сфере металлургии, машиностроения и ИТ;

поддержка восстановления и развития сектора автомобильного общественного транспорта;

взаимодействие в сферах инноваций и современных транспортных решений;

проработку возможностей прямых и косвенных инвестиций в Украину.

Отдельное внимание в Меморандумах уделено локализации производства и поддержке украинского бизнеса.

О чем идет речь:

привлечение украинских компаний к производственным процессам MAN,

проведение специализированных мероприятий для возможной презентации украинских поставщиков,

развитие кооперации в сфере автобусного производства и сервисного обслуживания.

Будут добавки и дорожные карты

Стороны подчеркивают, что реализация конкретных проектов предполагается на основе отдельных договоренностей, приложений и дорожных карт.

