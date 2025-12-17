В Україні планують виробляти запчастини для вантажівок MAN

ФОТО: Колаж Авто24|
В документі йдеться про залучення українських компаній до виробничих процесів MAN
Домовленість та підписання відбулося 15 грудня на полях Восьмого Берлінського економічного форуму. Про це Мінекономіки розповідає у релізі.
З української сторони меморандум підписав голова Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв, а від партнерів – член правління з питань продажу та клієнтського сервісу MAN Truck & Bus SE Фрідріх Бауманн.
Про що домовилися сторони
Меморандум про прийняття:
- розвиток виробництва та постачання колісної техніки на базі рішень MAN;
- розширення участі українських виробників у ланцюгах постачання MAN, зокрема у сфері металургії, машинобудування та ІТ;
- підтримка відбудови та розвитку сектору автомобільного громадського транспорту;
- взаємодію у сферах інновацій та сучасних транспортних рішень;
- опрацювання можливостей прямих і непрямих інвестицій в Україну.
Окрему увагу в Меморандумах приділено локалізації виробництва та підтримці українського бізнесу.
Про що йдеться:
- залучення українських компаній до виробничих процесів MAN,
- проведення спеціалізованих заходів для можливої презентації українських постачальників,
- розвиток кооперації у сфері автобусного виробництва та сервісного обслуговування.
Будуть добавки й дорожні карти
Сторони підкреслюють, що реалізація конкретних проектів передбачається на основі окремих домовленостей, додатків і дорожніх карт.
«У партнерстві з MAN українські підприємства виробляють частину виробничих і технологічних робіт для компаній в Україні. Розвиток локалізованого виробництва дозволить додатково завантажити промислову потужність самих наших підприємств, залишити економічну активність в країні та збільшити експорт продукції українського виробництва», – заявляє міністр економіки України Олексій Соболєв.