В Україні планують виробляти запчастини для вантажівок MAN

Провідний світовий автовиробник MAN Truck & Bus SE підписав з Мінекономіки Меморандум взаєморозуміння та співпраці.
В документі йдеться про залучення українських компаній до виробничих процесів MAN

Домовленість та підписання відбулося 15 грудня на полях Восьмого Берлінського економічного форуму. Про це Мінекономіки розповідає у релізі.

З української сторони меморандум підписав голова Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв, а від партнерів – член правління з питань продажу та клієнтського сервісу MAN Truck & Bus SE Фрідріх Бауманн.

Про що домовилися сторони

Меморандум про прийняття:

  • розвиток виробництва та постачання колісної техніки на базі рішень MAN;
  • розширення участі українських виробників у ланцюгах постачання MAN, зокрема у сфері металургії, машинобудування та ІТ;
  • підтримка відбудови та розвитку сектору автомобільного громадського транспорту;
  • взаємодію у сферах інновацій та сучасних транспортних рішень;
  • опрацювання можливостей прямих і непрямих інвестицій в Україну.

Окрему увагу в Меморандумах приділено локалізації виробництва та підтримці українського бізнесу.

Про що йдеться:

  • залучення українських компаній до виробничих процесів MAN,
  • проведення спеціалізованих заходів для можливої ​​презентації українських постачальників,
  • розвиток кооперації у сфері автобусного виробництва та сервісного обслуговування.

Будуть добавки й дорожні карти

Сторони підкреслюють, що реалізація конкретних проектів передбачається на основі окремих домовленостей, додатків і дорожніх карт.

«У партнерстві з MAN українські підприємства виробляють частину виробничих і технологічних робіт для компаній в Україні. Розвиток локалізованого виробництва дозволить додатково завантажити промислову потужність самих наших підприємств, залишити економічну активність в країні та збільшити експорт продукції українського виробництва», – заявляє міністр економіки України Олексій Соболєв.

