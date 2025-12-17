В Україні планують виробляти запчастини для вантажівок MAN

Домовленість та підписання відбулося 15 грудня на полях Восьмого Берлінського економічного форуму. Про це Мінекономіки розповідає у релізі.

З української сторони меморандум підписав голова Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв, а від партнерів – член правління з питань продажу та клієнтського сервісу MAN Truck & Bus SE Фрідріх Бауманн.

Читайте також Вітчизняний трактор розмінування URCM-3000 вже тестується: на що він зданий

Про що домовилися сторони

Меморандум про прийняття:

розвиток виробництва та постачання колісної техніки на базі рішень MAN;

розширення участі українських виробників у ланцюгах постачання MAN, зокрема у сфері металургії, машинобудування та ІТ;

підтримка відбудови та розвитку сектору автомобільного громадського транспорту;

взаємодію у сферах інновацій та сучасних транспортних рішень;

опрацювання можливостей прямих і непрямих інвестицій в Україну.

Окрему увагу в Меморандумах приділено локалізації виробництва та підтримці українського бізнесу.

Читайте Як також купівля вітчизняної техніки може отримати повернення 15% її вартості

Про що йдеться:

залучення українських компаній до виробничих процесів MAN,

проведення спеціалізованих заходів для можливої ​​презентації українських постачальників,

розвиток кооперації у сфері автобусного виробництва та сервісного обслуговування.

Будуть добавки й дорожні карти

Сторони підкреслюють, що реалізація конкретних проектів передбачається на основі окремих домовленостей, додатків і дорожніх карт.

Читайте також На шкільні автобуси грошей виділили більше, але закуплять їх менше