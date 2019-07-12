Уже с 13 июля модель, предварительный заказ на которую был открыт в мае, доступна в официальных дилерских центрах бренда по всей Украине.

Новый Volkswagen T-Roc дебютировал в Европе в 2017 году и оказался настолько популярным, что мощностей по его производству не хватало для удовлетворения спроса. С начала продаж их было продано более 140 тысяч штук. Это одна из причин, почему эта совершенно новая для концерна модель попала в Украину только сейчас.

По словам директора импортерский компании "Порше Украина" Деню Бостанджиева, это одна из самых важных моделей для Volkswagen за последние 5 лет.

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Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc получил очень эмоциональный дизайн для такой прагматической и консервативной компании как Volkswagen. У него выразительный дизайн, яркие световые элементы, двухцветный кузов и цветные вставки в салоне.

Несмотря на компактные размеры, автомобиль удобный и просторный. Например, если сравнивать его с VW Golf, то T-Roc на 24 мм короче, (4234 мм), а колесная база на – на 34 мм. В то же время кроссовер выше на 9 см и достигает 1543 мм и шире. Благодаря этому и более вертикальной посадке пространства для пассажиров в кросвера больше, а багажник – более вместительный и достигает объема 445 л.

"В модели доступны опции, которые обычно предлагаются моделям высших сегментов или в премиум-классе. Например, полностью цифровая панель приборов, адаптивная или спортивная подвеска, электропривод крышки багажника", — говорит Мария Гарань, руководитель бренда Volkswagen легковые автомобили.

Новинка оснащена бензиновым двигателем 1,5 TSI EVO мощностью 150 л.с. и семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач DSG. Это позволяет кроссоверу разгоняться до первой сотни за 8,4 секунды, а средний расход топлива составляет 6,8 литров на 100 км пути.

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Новинка доступна в комплектациях Life (цена от $ 24990, или 661093 грн), Style ($ 27031) и Sport ($ 30679). Уже для Style доступно 35 вариантов цветов кузова.

Комплектации Style и Sport имеют адаптивный круиз-контроль АСС, автоматическая регулировка дистанции для скоростей до 210 км/ч, ограничители скорости, а система фронтального контроля Front Assist с функцией экстренного торможения Emergency Breaking помогут водителю мгновенно остановить автомобиль в случае возникновения неожиданных препятствий на дороге.

Авто может будет оснащено многими автоматическими системами безопасности — контроль полосы и пространства вокруг автомобиля Rear Traffic Alert, датчиком слепых зон Blind Spot, ассистентом усталости водителя и тому подобным.

Наверное, не существует мобильного устройства, которое невозможно подключить к мультимедийным возможностям в новом T-Roc — все возможные стандарты обмена данными, разъемы и адаптеры, и в придачу — голосовое управление функциями на платформах Android и iOS. Фирменная функция Volkswagen Media Control через приложение к смартфону для Apple CarPlay или Android Auto.

Напомним, что Volkswagen попрощался с дизельгейтом и открыл двери электромобилям.