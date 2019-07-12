Вже з 13 липня модель, попереднє замовлення на яку було відкрито у травні, доступна в офіційних дилерських центрах бренду по всій Україні.

Новий Volkswagen T-Roc дебютував в Європі у 2017 році та виявився настільки популярним, що потужностей з його виробництва не вистачало для задоволення попиту. З початку продажу їх було продано більше 140 тисяч штук. Це одна з причин, чому ця абсолютно нова для концерну модель потрапила в Україну тільки зараз.

За словами директора імпортерської компанії "Порше Україна" Деню Бостанджієва, це одна з найважливіших моделей для Volkswagen за останні 5 років.

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Компактний кросовер Volkswagen T-Roc отримав дуже емоційний дизайн як для такої прагматичної та консервативної компанії як Volkswagen. У нього виразний дизайн, яскраві світлові елементи, двоколірний кузов та кольорові вставки в салоні.

Незважаючи на компактні розміри, автомобіль зручний та просторий. Наприклад, якщо порівнювати його з VW Golf, то T-Roc на 24 мм коротший, (4234 мм), а колісна база на – на 34 мм. Водночас кросовер вищий на 9 см та сягає 1543 мм та ширший. Завдяки цьому та більш вертикальній посадці простору для пасажирів у кросвера більше, а багажник – більш місткий та сягає об'єму 445 л.

"У моделі доступні опції, які зазвичай пропонуються моделям вищих сегментів або у преміум-класі. Наприклад, повністю цифрова панель приладів, адаптивна або спортивна підвіска, електропривід кришки багажника", - говорить Марія Гарань, керівник бренду Volkswagen легкові автомобілі.

Новинка оснащена бензиновим двигуном 1,5 TSI EVO потужністю 150 к.с. та семиступінчастою автоматичною коробкою передач DSG. Це дозволяє кросоверу розганятись до першої сотні за 8,4 секунди, а середня витрата пального становить 6,8 літрів на 100 км шляху.

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Новинка доступна у комплектаціях Life (ціна від $24990, або 661 093 грн), Style ($27031) та Sport ($30679). Вже для Style доступно 35 варіантів кольорів кузова.

Комплектації Style та Sport мають адаптивний круїз-контроль АСС, автоматичне регулювання дистанції для швидкостей до 210 км/год, обмежувачі швидкості, а система фронтального контролю Front Assist з функцією екстреного гальмування Emergency Breaking допоможуть водієві миттєво зупинити авто у разі виникнення несподіваних перешкод на дорозі.

Авто може буде оснащене багатьма автоматичними системами безпеки - контроль смуги та простору навколо автомобіля Rear Traffic Alert, датчиком сліпих зон Blind

Spot, а асистентом втоми водія тощо.

Напевне, не існує мобільного пристрою, який неможливо підключити до мультимедійних можливостей у новому T-Roc — усі можливі стандарти обміну даними, роз’єми та адаптери, і на додачу — голосове управління функціями на платформах Android та iOS. Фірмова функція Volkswagen Media Control через додаток до смартфона для Apple CarPlay або Android Auto.

Нагадаємо, що Volkswagen попрощався з дизельгейтом та відкрив двері електроавтомобілям.