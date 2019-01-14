Полисы автогражданки вот-вот подорожают. В Нацкомфинуслуг утвердили проект изменений в коэффициенты, которыми руководствуются страховые компании при расчете стоимости полисов ОСАГО.

Документ передали на согласование в профильные министерства и ведомства, и ориентировочно в марте 2019 года он должен заработать.

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"Базовую ставку не меняем, но коэффициенты и размеры страховых сумм — да. Изменения в нормативный акт Нацкомфинуслуг будет заюстирован в 1 квартале. Законопроект об автогражданке мы передали в профильный комитет Верховной Рады. Ожидаем, что в течение января он будет зарегистрирован группой депутатов", — рассказал член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

Основные новшества, которые ждут этот рынок:

Сумму максимальных выплат имущественному ущербу поднимут со 100 тыс. грн. до 130 тыс. грн., по жизни и здоровью пострадавших лиц — с 200 тыс. грн. до 260 тыс. грн.

Изменят коэффициенты, связанные с местом регистрации автомобиля, на привязку к регистрации страховой компании (на практике должно удешевить полисы в маленьких городах и селах);

Добавят понижающий коэффициент для электромобилей — 0,9%.

Увеличат коэффициент для автомобилей без украинской регистрации — с 5% до 10%;

Уменьшат коэффициент при покупке электронного полиса – он будет на 10% дешевле бумажного аналога;

Каждый страховщик должен будет у себя прописать порядок применения бонус-малус (бонусы безаварийным водителям), который будет распространяться на все договора (если не будет использоваться, то тоже по всем договорам).

Изменения коснутся и самих коэффициентов по бонус-малус.

"К сожалению, система бонус-малус практически сегодня не работает. Страховые учитывают только безаварийную езду, а в случае ДТП, когда нужно применить повышающий коэффициент, практически отсутствует возможность отслеживать участников аварий и их виновников на уровне компаний. Это позволяет сделать электронный полис, который выпускается и учитывается непосредственно МТСБУ, и тогда постепенно создастся единая база ДТП. Сейчас виновник аварии может пойти в другую компанию и застраховаться без повышающего коэффициента. Думаю, что благодаря введению электронного полиса, страховые компании смогут применять систему бонус-малус в полной мере", — прокомментировал ситуацию основатель и руководитель проекта icar.expert Юрий Щупак.

Как поменяются цены

Многие из этих изменений давно лоббировали сами участники страхового рынка. По сути, новые правила дадут возможность финансистам самим повышать стоимость полисов автогражданки, с учетом уровня инфляции и частоты страховых случаев. Чтобы уменьшить убытки по данному виду страхования.

Если говорить в целом о ситуации на рынке ОСАГО, то средняя цена полиса в Украине за прошлый год выросла с 495 грн. за 10 месяцев 2017 года до 570 грн. за такие 10 месяцев 2018-го. Пропорционально увеличился и размер средней выплаты.

"С целью уменьшения уровня убыточности по данному виду страхования, стоимость полисов автогражданки у нас за прошлый год вырос в среднем выросла на 15%. По каско в 2018 г. изменений в ценообразовании не было", — рассказал директор департамента андеррайтинга СК "Арсенал Страхование" Вадим Грабовый.

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Все СТО в связи с девальвацией гривны, ростом минимальной зарплаты, увеличением цен на запчасти и расходные материалы поднимают расценки на свои услуги. Отсюда большие платежи и новые цены на полисы.

"Прогноз на 2019 год — рост цен на ОСАГО порядка 20-30%. Как за счет заключения договоров с применением максимальных коэффициентов, так и за счет возможного пересмотра размера самих коэффициентов со стороны Нацкомфинуслуг. При этом страховые суммы (максимальные размеры выплат пострадавшим) также будут повышены на 30%", — подметил в беседе с UBR.ua гендиректор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский.

"Некоторые страховые компании сейчас из-за невозможности серьезно повысить цены, начинают рубить выплаты, что не особо хорошо выглядит. Но тарифы по ОСАГО не пересматривали 8 лет, все подорожало, а ОСАГО — не очень. В Украине полис стоит 20 евро, в Восточной Европе — 70-150 евро, в Западной — 200-500 евро. Без повышения цены не будет ни нового качества, ни новых страховых сумм, ни сервиса", — заверил Черняховский.

За 2018 год с рынка ОСАГО было выведено порядка 30 компаний. Ушли прежде всего недобросовестные игроки, что задало определенный драйв страховщикам. Большинство компаний укладывается в нормативные 90 дней для выплат по убыткам.

Пересматривают франшизы

Одновременно с тарифами меняют и правила по франшизам, которые позволяют СК оплачивать не весь ущерб. Как известно, договора с нулевой франшизой обходятся дороже. Например, если клиент покупает полис с франшизой 0,5% от страховой суммы, то он может стоить до 20% дешевле, чем полис с нулевой франшизой.

"Что касается франшизы по ОСАГО, то теперь доступно два варианта — нулевая либо франшиза размером в 2 тыс. грн. По каско — было откорректировано условие по выплате возмещения на СТО, и теперь, при составлении договора, возможно выбрать один из вариантов решения — станция по выбору страховщика и станция по выбору страхователя", — рассказали в СК PZU Украина.

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В отличии от обязательной автогражданки, полисы каско покупаются водителями по желанию. Они обычно предусматривают страхование автомобиля от угонов, стихийных бедствия и пр. и стоят недешево. К примеру, ОСАГО на легковой автомобиль с объемом двигателя 1,6 литра будет стоить примерно 1,1 тыс. грн. А застраховать физлицу по КАСКО, скажем, Renault Logan 2015 года выпуска (без учета износа, водительский стаж 5 лет, франшиза "ноль") обойдется уже в 10 тыс. грн. Поэтому не удивительно, что некоторые водители отказываются от полной страховки "на все случаи жизни".

"Обрезанная" страховка распространяется, как правило, лишь на определенные риски —например, угон или тотальное уничтожение авто, и приобретается чаще.

Что будет с каско

Автогражданка — обязательный вид страхования, поэтому его проникновение оценивают в 97% от общего количества автомобилей. Каско себе позволяют немногие — около 3% водителей.

"С другой стороны, это стимулирует страховые компании выходить на рынок с более прогрессивными методами страхования: телеметрия, Pay-as-you- Drive и др.", — рассказал Юрий Щупак.

Продажи каско держатся на продажах новых машин, а также на кредитовании. Банки заинтересованы в сохранности залогов, потому настаивают на покупке дорогостоящих полисов. Некоторые даже дают на них отдельные кредиты. Только в этих случаях покупается весь пакет каско, в остальных — это урезанный набор рисков.

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"Исходя из средней цены полиса реального каско, не исключаю, что около трети из них — это полисы мини-каско. Страховые компании не могут существенно снизить цену на каско, так как стоимость ремонта нового и старого автомобиля существенно не отличается. Цена полиса каско в гривне для владельца нового авто оставляет 2,5-4%, а для владельца старого — 5-7% от стоимости машины", — уточнил Вячеслав Черняховский.