Поліси автоцивілки ось-ось подорожчають. У Нацкомфінпослуг затвердили проект змін у коефіцієнти, якими керуються страхові компанії при розрахунку вартості полісів ОСЦПВ.

Документ передали на узгодження в профільні міністерства і відомства, і орієнтовно в березні 2019 року він повинен запрацювати.

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"Базову ставку не змінюємо, але коефіцієнти і розміри страхових сум – так. Зміни до нормативного акту Нацкомфінпослуг буде заюстовано в 1 кварталі. Законопроект про автоцивілку ми передали в профільний Комітет Верховної Ради. Очікуємо, що протягом січня він буде зареєстрований групою депутатів", – розповів член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов.

Основні нововведення, які чекають на цей ринок:

Суму максимальних виплат майновому збитку піднімуть зі 100 тис. грн. до 130 тис. грн., щодо життя і здоров'я постраждалих осіб – з 200 тис. грн. до 260 тис. грн.

Змінять коефіцієнти, пов'язані з місцем реєстрації автомобіля, на прив'язку до реєстрації страхової компанії (на практиці має здешевити поліси в маленьких містах і селах);

Додадуть понижуючий коефіцієнт для електромобілів — 0,9%.

Збільшать коефіцієнт для автомобілів без української реєстрації – з 5% до 10%;

Зменшать коефіцієнт при покупці електронного поліса – він буде на 10% дешевший за паперовой аналог;

Кожен страховик повинен буде у себе прописати порядок застосування бонус-малус (бонуси безаварійним водіям), який буде поширюватися на всі угоди (якщо не буде використовуватися, то теж за всіма договорами).

Зміни торкнуться і самих коефіцієнтів по бонус-малус.

"На жаль, система бонус-малус практично сьогодні не працює. Страхові враховують тільки безаварійну їзду, а в разі ДТП, коли потрібно застосувати підвищуючий коефіцієнт, практично відсутня можливість відстежувати учасників аварій і їх винуватців на рівні компаній. Це дозволяє зробити електронний поліс, який випускається і враховується безпосередньо МТСБУ, і тоді поступово створюється єдина база ДТП. Зараз винуватець аварії може піти в іншу компанію і застрахуватися без підвищуючого коефіцієнта. Думаю, що завдяки введенню електронного поліса, страхові компанії зможуть застосовувати систему бонус-малус в повній мірі", — прокоментував ситуацію засновник і керівник проекту icar.expert Юрій Щупак.

Как зміняться ціни

Багато з цих змін давно лобіювали самі учасники страхового ринку. По суті, нові правила дадуть можливість фінансистам самим підвищувати вартість полісів автоцивілки, з урахуванням рівня інфляції та частоти страхових випадків. Щоб зменшити збитки за даним видом страхування.

Якщо говорити в цілому про ситуацію на ринку ОСАЦВ, то середня ціна поліса в Україні за минулий рік зросла з 495 грн. за 10 місяців 2017 року до 570 грн. за такі 10 місяців 2018-го. Пропорційно збільшився і розмір середньої виплати.

"З метою зменшення рівня збитковості за даним видом страхування, вартість полісів автоцивілки у нас за минулий рік у середньому зросла на 15%. По каско в 2018 р. змін у ціноутворенні не було", — розповів директор департаменту андеррайтингу СК "Арсенал Страхування" Вадим Грабовий.

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Всі СТО у зв'язку з девальвацією гривні, зростанням мінімальної зарплати, збільшенням цін на запчастини і витратні матеріали піднімають розцінки на свої послуги. Звідси великі платежі і нові ціни на поліси.

"Прогноз на 2019 рік – зростання цін на ОСАЦВ близько 20-30%. Як за рахунок укладення договорів із застосуванням максимальних коефіцієнтів, так і за рахунок можливого перегляду розміру самих коефіцієнтів з боку Нацкомфінпослуг. При цьому страхові суми (максимальні розміри виплат постраждалим) також будуть підвищені на 30%", – відзначив у бесіді з UBR.ua гендиректор Асоціації "Страховий бізнес" В'ячеслав Черняховський.

"Деякі страхові компанії зараз через неможливість серйозно підвищити ціни, починають рубати виплати, що не особливо добре виглядає. Але тарифи по ОСАЦВ не переглядали 8 років, все подорожчало, а ОСАЦВ – не дуже. В Україні поліс коштує 20 євро, у Східній Європі – 70-150 євро, у Західній – 200-500 євро. Без підвищення ціни не буде ні нової якості, ні нових страхових сум, ні сервісу", – запевнив Черняховський.

За 2018 рік з ринку ОСАЦВ було виведено близько 30 компаній. Пішли насамперед недобросовісні гравці, що надало певного драйву страховикам. Більшість компаній укладається в нормативні 90 днів для виплат за збитками.

Переглядають франшизи

Одночасно з тарифами змінюють і правила по франшизі, які дозволяють СК оплачувати не весь збиток. Як відомо, договори з нульовою франшизою обходяться дорожче. Наприклад, якщо клієнт купує поліс з франшизою 0,5% від страхової суми, то він може коштувати до 20% дешевше, ніж поліс з нульовою франшизою.

"Що стосується франшизи по ОСАЦВ, то тепер доступні два варіанти – нульова або франшиза розміром в 2 тис. грн. По каско – було відкориговано умову по виплаті відшкодування на СТО, і тепер, при складанні договору, можливо вибрати один з варіантів рішення – станція за вибором страховика і станція за вибором страхувальника", – розповіли в СК PZU Україна.

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На відміну від обов'язкової автоцивілки, поліси каско купуються водіями за бажанням. Вони зазвичай передбачають страхування автомобіля від викрадень, стихійних лих тощо і коштують недешево. Наприклад, ОСЦПВ на легковий автомобіль з об'ємом двигуна 1,6 літра коштуватиме приблизно 1,1 тис. грн. А застрахувати фізособі по КАСКО, скажімо, Renault Logan 2015 року випуску (без обліку зносу, водійський стаж 5 років, франшиза "нуль") обійдеться вже в 10 тис. грн. Тому не дивно, що деякі водії відмовляються від повної страховки "на всі випадки життя".

"Обрізана" страховка поширюється, як правило, лише на певні ризики —наприклад, викрадення або тотальне знищення авто, і купується частіше.

Що буде з каско

Автоцивілка – обов'язковий вид страхування, тому його проникнення оцінюють в 97% від загальної кількості автомобілів. Каско собі дозволяють небагато – близько 3% водіїв.

"З іншого боку, це стимулює страхові компанії виходити на ринок з більш прогресивними методами страхування: телеметрія, Pay-as-you- Drive та ін.", — розповів Юрій Щупак.

Продажі каско тримаються на продажах нових машин, а також на кредитуванні. Банки зацікавлені в збереженні застав, тому наполягають на покупці дорогих полісів. Деякі навіть дають на них окремі кредити. Тільки в цих випадках купується весь пакет каско, в інших – це урізаний набір ризиків.

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"Виходячи з середньої ціни поліса реального каско, не виключаю, що близько третини з них – це поліси міні-каско. Страхові компанії не можуть істотно знизити ціну на каско, бо вартість ремонту нового і старого автомобіля суттєво не відрізняється. Ціна поліса каско в гривні для нового власника авто залишає 2,5-4%, а для власника старого – 5-7% від вартості машини", – уточнив В'ячеслав Черняховський.