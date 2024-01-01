В Украине восстановят самодельный спорткар

Экспозицию технического музея Днепра "Машины времени" пополнил редкий спорткар, созданный в единственном экземпляре еще в 1980-х годах. Машина, известна под названием "Торнадо", когда-то участвовала в заездах на знаменитой киевской трассе "Чайка", сообщает ТопЖир.

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Самодельные автомобили – особое направление работы музея и его руководителя Михаила Прудникова. Восстановление таких уникальных машин – настоящий вызов, ведь они часто попадают в музей в крайне запущенном состоянии. Но благодаря упорной работе команда музея возвращает им жизнь, и в итоге получаются настоящие шедевры технического энтузиазма.

Благодаря этому в музее "Машины времени" уже много уникальных самоделок: "Лосенок", "Балтика", "Микрон", "Муравей" и другие. Более того, самодельные машины стали частью выставки "Вы это можете", которая до сих пор открыта для посетителей.

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О новом приобретении музея Михаил Прудников рассказал следующее:

"Мы нашли очень интересный экземпляр. Со слов последнего владельца, этот спорткар был создан инженером И. Пеликом в 1980-х годах на автодроме "Чайка". Основу конструкции составляет трубчатая рама, кузов изготовлен из стеклопластика, а под капотом – агрегаты от "Запорожца". Предположительно, машина называлась "Торнадо".

Однако пока что найти достоверную информацию об этой машине среди ветеранов автоспорта не удалось. Поэтому руководство музея обращается ко всем, кто имеет какие-либо данные об этой модели. Важно узнать, как она выглядела раньше: какой имела цвет, какие были ее фары, салон и другие особенности".

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Если у вас есть фотографии или воспоминания об этом спорткаре, вы можете поделиться ими с Михаилом Прудниковым через его страницу в соцсетях.

По предварительным оценкам, восстановление "Торнадо" займет примерно полгода. После этого уникальный спорткар станет еще одной жемчужиной выставки "Вы это можете".