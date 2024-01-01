В Україні відновлять саморобний спорткар

Експозицію технічного музею Дніпра «Машини часу» поповнив рідкісний спорткар, створений у єдиному екземплярі ще у 1980-х роках. Машина, відома під назвою «Торнадо», колись брала участь у заїздах на знаменитій київській трасі «Чайка», повідомляє ТопЖир.

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Саморобні автомобілі – особливий напрямок роботи музею та його керівника Михайла Пруднікова. Відновлення таких унікальних машин – справжній виклик, адже вони часто потрапляють у музей у вкрай занедбаному стані. Але завдяки наполегливій роботі команда музею повертає їм життя, і в підсумку виходять справжні шедеври технічного ентузіазму.

Завдяки цьому в музеї «Машини часу» вже багато унікальних саморобок: «Лосеня», «Балтика», «Мікрон», «Мураха» та інші. Щобільше, саморобні машини стали частиною виставки «Ви це можете», яка й досі відкрита для відвідувачів.

Сучасні електромобілі дуже швидкі та динамічні, тож потребують відповідних шин, які забезпечують максимальну керованість та стійкість на дорозі. Шини Continental SportContact7 створені саме для стрімких розгонів та надійного гальмування, а також підходять для електромобілів. Рекламна інформація

Про нове придбання музею Михайло Прудніков розповів наступне:

«Ми знайшли дуже цікавий екземпляр. Зі слів останнього власника, цей спорткар був створений інженером І. Пеліком у 1980-х роках на автодромі «Чайка». Основу конструкції становить трубчаста рама, кузов виготовлений зі склопластику, а під капотом – агрегати від «Запорожця». Імовірно, машина називалася «Торнадо».

Однак поки що знайти достовірну інформацію про цю машину серед ветеранів автоспорту не вдалося. Тому керівництво музею звертається до всіх, хто має будь-які дані про цю модель. Важливо дізнатися, як вона виглядала раніше: який мала колір, які були її фари, салон та інші особливості».

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Якщо у вас є фотографії або спогади про цей спорткар, ви можете поділитися ними з Михайлом Прудніковим через його сторінку у соцмережах.

За попередніми оцінками, відновлення «Торнадо» займе приблизно пів року. Після цього унікальний спорткар стане ще однією перлиною виставки «Ви це можете».