В Варшаве будут ездить беспилотные автобусы

После подписания контракта с Solaris на поставку 50 сочлененных автобусов на 227,5 млн злотых (2,36 млрд грн), продолжаются переговоры о закупке 30 единиц 12-метровых автобусов и десяти 10-метровых пассажирских машин.

Все контракты предусматривают приобретение пассажирских машин на электрической тяге от аккумуляторов. И этим шопинг-бус не завершился. В закупках разбирались журналисты moto.pl.

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Сейчас мэрия хочет приобрести пять автобусов с автономным ходом. Тендерные торги не за горами. Общественность удивлена таким решением, поскольку автономные беспилотные пассажирские машины большой вместимости еще не имеют достаточного технологически-квалификационного уровня работы на улицах мегаполисов, в т.ч. Варшавы.

Чиновники успокоили тем, что объявленный тендер касается автобусов, которые можно адаптировать к автономному вождению. Эту технологию вождения на городских маршрутах пока применять не будут. Речь идет лишь о том, что такие транспортные средства могут, например, самостоятельно парковаться в депо.

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Также заявлено о покупке 10 зарядных устройств для автобусов. Каждое будет иметь по два поста. Это позволит заряжать до 40 автобусов в день.

Кроме этого, на нынешней неделе Варшаве удалось договориться о финансировании из Национальной программы реконструкции закупку еще 80 электробусов, а также транспортных средств, работающих на сжиженном (СПГ) и сжатом природном газе (СПГ) и водороде. В этом случае речь идет о сумме в 461,1 млн злотых (4,81 млрд грн).

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Вопрос приобретения транспортных средств, работающих на водороде, также удивил и обеспокоил общественность. Заправка водородом дорогая: эксплуатация таких транспортных средств оказывается вдвое дороже дизельных автобусов.