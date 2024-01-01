У Варшаві їздитимуть безпілотні автобуси

Після підписання контракту із Solaris на постачання 50 зчленованих автобусів на 227,5 млн злотих (2,36 млрд грн), тривають перемовини про закупівлю 30 одиниць 12-метрових автобусів та десяти 10-метрових пасажирських машин.

Усі контракти передбачають придбання пасажирських машин на електричній тязі від акумуляторів. І цим шопінг-бус не завершився. У закупках розбиралися журналісти moto.pl.

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Нині мерія хоче придбати п’ять автобусів з автономним ходом. Тендерні торги не за горами. Громадськість здивована таким рішенням, оскільки автономні безпілотні пасажирські машини великої місткості ще не мають достатнього технологічно-кваліфікаційного рівня роботи на вулицях мегаполісів, у т.ч. Варшави.

Чиновники заспокоїли тим, що оголошений тендер стосується автобусів, які можна адаптувати до автономного водіння. Цю технологію водіння на міських маршрутах поки застосовувати не будуть. Мова йде лише про те, що такі транспортні засоби можуть, наприклад, самостійно паркуватися у депо.

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Також заявлено про купівлю 10 зарядних пристроїв для автобусів. Кожен матиме по два пости. Це дозволить заряджати до 40 автобусів на день.

Окрім цього, на нинішньому тижні Варшаві вдалося домовитися про фінансування з Національної програми реконструкції закупівлі ще 80 електробусів, а також транспортних засобів, що працюють на зрідженому (СПГ) і стисненому природному газі (СПГ) та водні. У цьому випадку мова йде про суму в 461,1 млн злотих (4,81 млрд грн).

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Питання придбання транспортних засобів, що працюють на водні, також здивувало й занепокоїло громадськість. Заправка воднем дорога: експлуатація таких транспортних засобів виявляється вдвічі дорожчою за дизельні автобуси.