В Верховой Раде заговорили о "детенизации" рынка автосервиса

Народный депутат и председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев инициирует усиление налогового давления на авторемонтные мастерские. По его мнению, этот рынок имеет объем около 150 миллиардов гривен в год, а “в белую” на нем оборачивается лишь 30 млрд грн.

В своем видео народный избранник приводит примеры работы СТО и обвиняет сети автомастерских в оптимизации налогов через ведение ФЛП, зарплаты в конвертах, контрабанду, двойные склады и другие схемы.

В продолжение темы видео Даниил Гетманцев опубликовал пост, в котором говорится о новом постановлении Правительства о компенсации расходов на переоборудование автомобилей лицам с инвалидностью в результате войны.

Суть постановления сводится к получению компенсации 70 тысяч гривен за переоборудование авто для нужд лиц с инвалидностью вследствие войны. По мнению Даниила Гетманцева барьером для реализации постановления будет состояние рынка технического обслуживания автомобилей, на котором большинство СТО работают неофициально.

“Компенсация за переоборудование автомобиля - это огромный шанс для инклюзии. Однако для того, чтобы она работала, необходимо выстроить мост между социальной потребностью и реальным сектором экономики”, - уверяет Даниил Гетманцев.

Очевидно, что увеличение налогового давления и вывод рынка СТО с “тени” приведет к быстрому росту цен на обслуживание автомобилей. Но в результате этого государство сможет получить больше средств для продолжения боевых действий и поддержки лиц с инвалидностью вследствие войны.