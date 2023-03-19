Когда в стране война, любой человек может попасть в затруднительную ситуацию. В том числе, когда единственной доступной крышей над головой становится тонкая жестянка автомобильного кузова. Несколько секретов от "Авто 24" помогут пережить этот непростой период.

Жить в машине – это несколько иное, чем ночлег в салоне на берегу реки после пикника на майские праздники. Здесь вас ждут совсем другие вызовы, о которых лучше знать заранее. В условиях ограниченных возможностей вам нужно будет:

Обеспечивать функционирование автомобиля;

Обеспечить собственную безопасность;

Держать себя в форме.

И это именно то, чего непросто достичь, не имея полноценного стационарного дома.

Для видавших виды путешественников пожить несколько дней в машине – не проблема. Но для комфорта и безопасности лучше предварительно подготовиться.

Финансы

Нужно сразу понимать, что жить в машине – не значит жить бесплатно. Деньги потребуются на горючее для авто и его ремонт, на горячую пищу (или топливо для ее приготовления), на душ, туалет и другие средства гигиены. Понятно, что вы не откажетесь от мобильной связи и интернета.

Если, живя в машине, вы будете иметь работу офлайн, вам потребуются дополнительные средства на поддержание в приличном виде вашей одежды. Его нужно будет где-то стирать и гладить. Да и в период поиска работы это будет тоже очень важно.

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Автомобиль

Пожалуй, не стоит говорить, что лучшим вариантом для проживания был бы фургон или минивэн, но в затруднительной ситуации выбирать не приходится. В любом случае очень полезен большой багажник, причем с возможным доступом из салона – как это бывает у хэтчбков и универсалов и только иногда – у седанов.

Если минивэн вам не светит, можно немного модернизировать имеющийся седан или хэтчбек: убрать лишнее сиденье (его можно сдать на ближайший шрот-разборку), купить экономичный LED-светильник под розетку прикуривателя, приобрести спальный мешок или надувной матрас. Окна очень желательно оборудовать занавесками, а более естественный вид будет иметь тонировка хотя бы дешевой пленкой. Как вариант – раскладные солнцезащитные экраны (выбирайте не блестящие) и полупрозрачные шторки на присосках.

Кузов универсал – один из самых подходящих для непродолжительной жизни в машине. Но разбивать лагерь посреди большой городской площади не стоит.

Не забывайте, что во время длительного простоя аккумулятор машины садится, поэтому нужно будет либо подзаряжать его от устройства на 220 В, либо во время поездок по городу избегать низких оборотов двигателя, чтобы генератор давал батарее хороший ток.

Наконец, обязательно позаботьтесь о том, чтобы вашу машину не угнали. Ведь в вашей ситуации вы таким образом лишитесь не только транспорта, но и дома.

Маскировка

Человек, не имеющий дома и живущий в машине, у многих сограждан не вызывает особых симпатий. Местная полиция также не будет в восторге от такого жителя на подведомственной территории. Поэтому вам лучше скрывать этот факт от окружающих. А значит:

Не рассказывайте первым попавшимся людям о своем положении;

Не загромождайте салон автомобиля, держите "бытовые" вещи в багажнике. В салоне можно оставлять только предметы, естественные для транспортного средства, а не для дома;

Лучше не задерживаться подолгу на одном месте;

Если парковаться на ночлег поздно вечером, а утром покидать это место раньше, чем окрестные жители, то на вас будут обращать меньше внимания;

Перемещайтесь внутри машины плавно, чтобы не раскачивать ее на пружинах подвески.

Места парковки

Именно остановка на ночевку выдает окружающим вашу машину как импровизированный автодом. Надо будет выработать в этом вопросе правильную тактику – чтобы оставленное на ночь авто выглядело естественным.

Заполненные ночью общественные парковки – хорошее место для остановки на ночлег. Но лучше иметь несколько таких локаций для ротации.

Ваша машина не должна оставаться на ночь одна посреди свободного пространства – например, на пустой парковке супермаркета. Так же вы получите чрезмерную дозу внимания, если займете чье-то любимое место в забитом машинами дворе в спальном районе. Так что в поиске места парковки на ночь требуется гибкий и даже творческий подход.

Гипермаркеты . Те из них, которые работают круглосуточно, могут приютить вас на своей парковке, но не в пустом отдаленном углу. Хотя конфликт с охраной исключать нельзя.

АЗС. Возле больших автозаправочных комплексов часто останавливаются "покемарить" путешественники. С самой территории заправки вас скорее всего попросят, но есть еще обочина за официальными границами АЗС. Здесь вас будут воспринимать как одного из уставших путников и лишних вопросов не будет.

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Придорожные кафе , где останавливаются дальнобойщики. Удобно и вполне реально. Но имейте в виду, что именно здесь (см. также предыдущий пункт) иногда работают преступники, бьющие окна и ворующие ценные вещи, лежащие на видных местах.

Возле центра для беженцев . Собственно, здесь вам, скорее всего, предложат ночлег в помещении, но если у вас будет резон остаться в машине, то можно будет воспользоваться как минимум санузлом и кухней центра.

Возле церкви . Не факт, что вам здесь сразу обрадуются. Но если вы сначала станете прихожанином этого храма, а уже потом выяснится, что вы живете в припаркованной машине, отношение к вам будет чисто христианским.

Парковка возле большой больницы . Родственники тяжелых больных часто оставляют машину возле больницы, а то и проводят в ней ночь. Поэтому вы можете выгодно потеряться среди таких автомобилей.

Двор многоэтажки . Здесь вас более или менее быстро вычислят, но иногда такое можно сделать. Главное, не занять случайно чье-то постоянное место.

Зеленые зоны. Городские лесопарковые зоны или загородный лес – плохой вариант. Если на вас наткнется патруль полиции или военных, вам придется долго доказывать свою непричастность к вражеским ДРГ. Кроме того, здесь есть опасность стать жертвой грабителей, чувствующих себя смелыми именно на удалении от цивилизации.

Одна из главных проблем проживающего в автомобиле гражданина – санитарные вопросы. Ни в коем случае нельзя запускать свою внешность.

Вопросы гигиены

Длительная жизнь в походных условиях накладывает отпечаток на человека. Этого нужно избегать.

Вам будет просто необходимо умываться, чистить зубы, бриться, менять одежду на чистую и немятую.

Поддерживайте чистоту в машине. Мокрые полотенца, грязное белье, влажная после дождя одежда, старые продукты, пакет с мусором со временем создадут в машине тяжелый запах. Вы будете носить его с собой, и люди будут чувствовать его с соответствующим отношением.

Найти душ можно на некоторых больших АЗС, на стоянках для дальнобойщиков, в спорткомплексах, на пляжах.

Проблемная тема – туалет. В идеале это был бы портативный биотуалет, если нет – небольшое ведро с отработанным моторным маслом, которое будет покрывать негигиеничное содержимое емкости. Днем можно посещать бесплатные туалеты в парках, зонах отдыха и на АЗС.

Рекомендация Авто24

Жить в автомобиле неестественно для человека, поэтому нужно сразу настраиваться на то, что это исключительный и временный вариант. Важно в такой ситуации, как говорится, не опускаться, держать себя в форме – как в физической, так и в моральной. То есть главным будет не поддерживать свою жизнь в машине, а работа над возвращением к нормальной жизни.

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