Коли в країні війна, будь-яка людина може потрапити в скрутну ситуацію. У тому числі, коли єдиний можливий дах над головою – тонка бляшанка автомобільного кузова. Кілька секретів від “Авто 24” допоможуть пережити цей непростий період.

Жити в машині – це дещо інше, ніж ночівля в салоні на березі річки після пікніка на травневі свята. Тут на вас чекають зовсім інші виклики, про які краще знати завчасно. Вам треба буде:

Забезпечувати функціонування автомобіля;

Забезпечити власну безпеку;

Тримати себе у формі.

І це саме те, чого непросто досягти, не маючи повноцінної стаціонарної домівки.

Для бувалих мандрівників пожити кілька днів в машині – не проблема. Але для комфорту і безпеки краще попередньо підготуватись.

Фінанси

Відразу зрозумійте, що жити в машині – не значить жити безкоштовно. Гроші будуть потрібні на пальне для авто та його ремонт, на гарячу їжу (або пальне для її приготування), на душ, туалет та інші засоби гігієни. Зрозуміло, що ви не відмовитесь від мобільного зв’язку та інтернету.

Якщо, живучи в машині, ви матимете роботу офлайн, вам потрібні будуть додаткові кошти на підтримання у пристойному вигляді вашого одягу. Його треба буде десь прати та прасувати. Власне, в період пошуку роботи це буде теж дуже важливо.

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Автомобіль

Мабуть, не варто говорити, що найкращим варіантом для мешкання був би фургон або мінівен, але у скрутній ситуації обирати не доводиться. В будь-якому випадку дуже корисним буде великий багажник, причому з можливим доступом з салону – як це буває в хетчбків та універсалів та лише іноді – в седанів.

Якщо мінівен вам не світить, можна трохи модернізувати наявний седан або хетчбек: прибрати зайве сидіння (його можна здати на найближчий шрот-“розборку”), купити економний LED-світильник під розетку прикурювача, придбати спальний мішок або надувний матрац. Вікна дуже бажано устаткувати фіранками, а більш природній вигляд матиме тонування, хоча б дешевою плівкою. Як варіант – розкладні сонцезахисні екрани (обирайте не блискучі) та напівпрозорі шторки на присосках.

Кузов універсал – один з найбільш підходящих для нетривалого життя в машині. Але облаштовуватись посеред великого міського майдану не варто.

Не забувайте, що під час тривалого простою акумулятор машини сідає, тож треба буде або підзаряджати його від пристрою на 220 В, або під час поїздок містом уникати низьких обертів двигуна, щоб генератор давав батареї добрий струм.

Нарешті, обов’язково подбайте про те, щоб вашу машину не вкрали. Адже у вашій ситуації ви в такий спосіб позбудетесь не лише транспорту, а й домівки.

Маскування

Людина, яка не має домівки і живе в машини, у багатьох співгромадян не викликає особливих симпатій. Місцева поліція також не буде в захваті від такого мешканця на підвідомчій території. Тому вам краще приховувати цей факт від оточуючих.

Не розповідайте першим-ліпшим людям про своє становище;

Не захаращуйте салон автомобіля, тримайте “побутові” речі в багажнику. В салоні можна залишати лише предмети, природні для транспортного засобу, а не для оселі;

Краще не затримуватись подовгу на одному місці;

Якщо паркуватись на ночівлю пізно увечері, а вранці покидати це місце раніше, ніж навколишні мешканці, то на вас звертатимуть менше уваги;

Переміщуйтесь всередині машини плавно, щоб не розкачувати її на пружинах підвіски.

Місця паркування

Саме зупинка на ночівлю виказує в машині імпровізований автодім, треба відпрацювати правильну тактику – щоб залишене на ніч авто мало природній вигляд.

Заповнені вночі громадські парковки – непогане місце для зупинки на ночівлю. Але краще мати кілька таких локацій для ротації.

Ваша машина не повинна залишатись на ніч сама посеред вільного простору – наприклад, на порожній парковці супермаркету. Так само ви отримаєте надмірну дозу уваги, якщо займете чиєсь “улюблене” місце в забитому машинами дворі у спальному районі. Тож у пошуку місця паркування на ніч потрібен гнучкий і навіть творчий підхід.

Гіпермаркети . Ті з них, що працюють цілодобово, можуть дати вам притулок на своїй парковці. Хоча конфлікту з охороною виключати не можна.

АЗС. Біля великих автозаправних комплексів часто зупиняються мандрівники. З самої території заправки вас швидше за все “попросять”, але є ще узбіччя за офіційними межами АЗС. Тут вас сприйматимуть як одного з подорожніх, і зайвих питань не буде.

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Придорожні кафе , де зупиняються далекобійники. Зручно і цілком реально. Але майте на увазі, що саме тут (див. також попередній пункт) іноді працюють злочинці, які б’ють вікна і крадуть цінні речі, що лежать на видних місцях.

Біля центру для біженців . Власне, тут вам швидше за все запропонують ночівлю в приміщенні, але якщо у вас буде резон залишитися в машині, то можна буде скористатись як мінімум санвузлом та кухнею центру.

Біля церкви . Не факт, що вам тут відразу зрадіють. Але якщо ви спочатку станете прихожанином цього храму, а потім з’ясується, що ви живете в припаркованій машині, ставлення до вас буде суто християнським.

Парковка біля великої лікарні . Родичі важких хворих доволі часто залишають машини біля лікарні, а то й проводять у ній ніч. Тому ви можете “загубитись” серед таких автомобілів.

Двір багатоповерхівки . Тут вас більш-менш швидко вирахують, але час від часу таке можна робити. Головне, не зайняти випадково чиєсь постійне місце.

Зелені зони. Міські лісопаркові зони або заміський ліс – поганий варіант. Якщо тут на вас наштовхнеться патруль поліції чи військових, вам доведеться доводити свою непричетність до ворожих ДРГ. Крім того, тут є небезпека стати жертвою злодіїв, які почуваються сміливими саме на відстані від цивілізації.

Одна з головних проблем людини, що мешкає в автомобілі – санітарні питання. В жодному разі не можна запускати свою зовнішність.

Питання гігієни

Тривале життя у походних умовах накладає відбиток на людину. Цього треба уникати.

Вам буде просто необхідно вмиватись, чистити зуби, голитись, міняти одяг на чистий та нем’ятий.

Підтримуйте чистоту в машині. Мокрі рушники, брудна білизна, вологий після дощу одяг, старі продукти, пакет зі сміттям з часом створять в машині важкий запах. Ви будете носити його з собою, і люди відчуватимуть його – та відповідно ставитись.

Знайти душ можна на деяких великих АЗС, на стоянках для далекобійників, у спорткомплексах, на пляжах.

Проблемна тема – туалет. В ідеалі це був би портативний біотуалет, якщо ні – невелике відро з відпрацьованою моторною оливою, яка вкриватиме негігієнічний вміст ємності. Вдень можна відвідувати безкоштовні туалети в парках, зонах відпочинку та на АЗС.

Рекомендація Авто24

Жити в автомобілі неприродньо для людини, тому треба відразу налаштовуватись на те, що це винятковий і тимчасовий варіант. Важливо у такій ситуації, як кажуть, не “опускатись”, тримати себе у формі – як у фізичній, так і в моральній. Тобто головним буде не підтримувати своє життя в машині, а робота над поверненням до нормального життя.

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