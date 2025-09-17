В Звягеле пенсионеров будут обслуживать на китайских электромопедах

По предварительно изученной проблематике громад в транспортном обеспечении работников социального патроната решено приобрести не бензиновые, а электрические версии скутеров. Об этом говорится на ФБ-странице BGV.

Аккумуляторное питание даже при условии перебоев в энергоснабжении сельской местности более оправдано. Достаточно иметь удлинитель и обычную розетку в сети 220В и за несколько ночных часов емкость батареи восстановится до нужного уровня.

Весь транш из почти 20 мотороллеров, марку которых дарители не указывают, получили социальные службы громад Звягельского района Житомирщины, работники которой преодолевают значительные расстояния пешком или на педальных велосипедах

Фото: BGV

Вероятно, это китайская модель Yadea E8S или ее аналог. Обычно такой транспорт разработан как для дорог с твердым покрытием, так и для сельского проселочной дороги.

Он оснащен двигателем мощностью 2000 Вт, что разгоняет скутер до 50 км/ч. Запас хода 110 км/ч. Время зарядки – 6-8 часов.

Фото: BGV

Отмечается, что транспорт станет реальным инструментом повышения эффективности работы социальных работников. Главное, что эти двухколесные аккумуляторные машины облегчат поездки работников социального патроната.

Кто получил мотороллеры:

Барановская городская громада.

Барашевская сельская громада.

Брониковская сельская громада.

Городницкая поселковая громада.

Довбышская поселковая громада.

Дибровская сельская громада.

Емильчинская поселковая громада.

Пищевская сельская громада.

Ярунская сельская громада.

Звягельская городская громада.

В ходе передачи транспортных средств в селе Дубровка представители социальных служб громад не раз обращали внимание присутствующих, что с появлением такого транспорта патронатная работа выходит на новый уровень и будет соответствовать европейским стандартам обслуживания людей такой категории.

Фото: BGV