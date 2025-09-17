У Звягелі пенсіонерів будуть обслуговувати на китайських електромопедах

ФОТО: BGV|
Майже два десятки моторолерів полегшать роботу працівників соціального патронату
За попередньо вивченою проблематикою громад у транспортному забезпеченні працівників соціального патронату вирішено придбати не бензинові, а електричні версії скутерів. Про це йдеться на ФБ-сторінці BGV.
Акумуляторне живлення навіть за умови перебоїв у енергопостачанні сільської місцевості більш виправдане. Достатньо мати подовжувач та звичайну розетку в мережі 220В і за кілька нічних годин місткість батареї відновиться до потрібного рівня.
Читайте також Італійці випустили до ювілею фірми ексклюзивний скутер Vespa 140th
Весь транш з майже 20 моторолерів, марку яких дарувальники не вказують, отримали соціальні служби громад Звягельського району Житомирщини, працівники якої долають значні відстані пішки чи на педальних велосипедах
Фото: BGV
Ймовірно, це китайська модель Yadea E8S чи її аналог. Зазвичай такий транспорт розроблено як для доріг з твердим покриттям, так і для сільського путівця.
Читайте також Культовий скутер Vespa GTV оновили: фото
Він оснащений двигуном потужністю 2000 Вт, що розганяє скутер до 50 км/год. Запас ходу 110 км/год. Час зарядки – 6-8 годин.
Фото: BGV
Зазначається, що транспорт стане реальним інструментом підвищення ефективності роботи соціальних працівників. Головне, що ці двоколісні акумуляторні машини полегшать поїздки працівників соціального патронату.
Хто отримав моторолери:
- Баранівська міська громада.
- Барашівська сільська громада.
- Брониківська сільська громада.
- Городницька селищна громада.
- Довбиська селищна громада.
- Дубрівська сільська громада.
- Ємільчинська селищна громада.
- Піщівська сільська громада.
- Ярунська сільська громада.
- Звягельська міська громада.
Читайте також Триколісні електрокари завойовують світ: огляд ринку
В ході передачі транспортних засобів у селі Дубрівка представники соціальних служб громад не раз звертали увагу присутніх, що з появою такого транспорту патронатна робота виходить на новий рівень і буде відповідати європейським стандартам обслуговування людей такої категорії.
Фото: BGV