У Звягелі пенсіонерів будуть обслуговувати на китайських електромопедах

Благодійний фонд BGV Charity Fund передав у соціальні служби десяти громад Житомирщини нові акумуляторні моторолери загальною вартістю 2,2 мільйона гривень.
Громади Звягельщини переводять мобільну соціальну службу на електротягу - Auto24

ФОТО: BGV|

Майже два десятки моторолерів полегшать роботу працівників соціального патронату

Валентин Ожго
logo17 вересня, 09:20
logo0
logo0 хв

За попередньо вивченою проблематикою громад у транспортному забезпеченні працівників соціального патронату вирішено придбати не бензинові, а електричні версії скутерів. Про це йдеться на ФБ-сторінці BGV.

Акумуляторне живлення навіть за умови перебоїв у енергопостачанні сільської місцевості більш виправдане. Достатньо мати подовжувач та звичайну розетку в мережі 220В і за кілька нічних годин місткість батареї відновиться до потрібного рівня.

Весь транш з майже 20 моторолерів, марку яких дарувальники не вказують, отримали соціальні служби громад Звягельського району Житомирщини, працівники якої долають значні відстані пішки чи на педальних велосипедах

Фото: BGV

Ймовірно, це китайська модель Yadea E8S чи її аналог. Зазвичай такий транспорт розроблено як для доріг з твердим покриттям, так і для сільського путівця.

Він оснащений двигуном потужністю 2000 Вт, що розганяє скутер до 50 км/год. Запас ходу 110 км/год. Час зарядки – 6-8 годин.

Фото: BGV

Зазначається, що транспорт стане реальним інструментом підвищення ефективності роботи соціальних працівників. Головне, що ці двоколісні акумуляторні машини полегшать поїздки працівників соціального патронату.

Хто отримав моторолери:

  • Баранівська міська громада.
  • Барашівська сільська громада.
  • Брониківська сільська громада.
  • Городницька селищна громада.
  • Довбиська селищна громада.
  • Дубрівська сільська громада.
  • Ємільчинська селищна громада.
  • Піщівська сільська громада.
  • Ярунська сільська громада.
  • Звягельська міська громада.

В ході передачі транспортних засобів у селі Дубрівка представники соціальних служб громад не раз звертали увагу присутніх, що з появою такого транспорту патронатна робота виходить на новий рівень і буде відповідати європейським стандартам обслуговування людей такої категорії.

Фото: BGV

