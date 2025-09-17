У Звягелі пенсіонерів будуть обслуговувати на китайських електромопедах

За попередньо вивченою проблематикою громад у транспортному забезпеченні працівників соціального патронату вирішено придбати не бензинові, а електричні версії скутерів. Про це йдеться на ФБ-сторінці BGV.

Акумуляторне живлення навіть за умови перебоїв у енергопостачанні сільської місцевості більш виправдане. Достатньо мати подовжувач та звичайну розетку в мережі 220В і за кілька нічних годин місткість батареї відновиться до потрібного рівня.

Весь транш з майже 20 моторолерів, марку яких дарувальники не вказують, отримали соціальні служби громад Звягельського району Житомирщини, працівники якої долають значні відстані пішки чи на педальних велосипедах

Ймовірно, це китайська модель Yadea E8S чи її аналог. Зазвичай такий транспорт розроблено як для доріг з твердим покриттям, так і для сільського путівця.

Він оснащений двигуном потужністю 2000 Вт, що розганяє скутер до 50 км/год. Запас ходу 110 км/год. Час зарядки – 6-8 годин.

Зазначається, що транспорт стане реальним інструментом підвищення ефективності роботи соціальних працівників. Головне, що ці двоколісні акумуляторні машини полегшать поїздки працівників соціального патронату.

Хто отримав моторолери:

Баранівська міська громада.

Барашівська сільська громада.

Брониківська сільська громада.

Городницька селищна громада.

Довбиська селищна громада.

Дубрівська сільська громада.

Ємільчинська селищна громада.

Піщівська сільська громада.

Ярунська сільська громада.

Звягельська міська громада.

В ході передачі транспортних засобів у селі Дубрівка представники соціальних служб громад не раз звертали увагу присутніх, що з появою такого транспорту патронатна робота виходить на новий рівень і буде відповідати європейським стандартам обслуговування людей такої категорії.

