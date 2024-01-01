Почему поляки регистрируют автомобили в Гибралтаре: полезный опыт для украинцев

По столице гоняют владельцы спортивных и других роскошных автомобилей с регистрацией крошечной территории, где проживает не более 34 000 человек. Две-три варшавские улицы имеют вдвое больше жителей.

Как выяснилось, регистрация авто в Гибралтаре людьми, проживающими в других странах, может сэкономить владельцам на штрафах и налогах. И не только. Об этом пишет ewarszawa.pl.

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Во-первых, в Гибралтаре ниже регистрационные, дорожные сборы и страхование транспортных средств по сравнению со многими европейскими странами.

Во-вторых, владелец избегает таможенных пошлин: если регистрирует свое транспортное средство в стране, которая является частью ЕС. Владелец платит НДС на стоимость автомобиля и таможенные сборы, если транспортное средство было импортировано из-за пределов ЕС. Однако регистрация в Гибралтаре, который является британской заморской территорией и имеет особый статус, может помочь вам избежать этих сборов.

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В-третьих, привлекает гибкость и отсутствие требований к ТО: в некоторых случаях автомобили, зарегистрированные в Гибралтаре, могут быть освобождены от регулярных ТО, необходимых в других странах.

И четвертый фактор привлекательности. Автомобили с такой регистрацией их владельцам выгодны из-за ограничения юридической ответственности, поскольку там менее подвержены суровым штрафам или конфискации транспортного средства за определенные нарушения правил дорожного движения в странах, которыми они ездят.

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Теперь ждем появления роскошных автомобилей украинских владельцев с номерами Гибралтара на улицах европейских городов. Ведь вышеперечисленные преимущества полезны тем украинцам, которым приходится регистрировать свои авто в Евросоюзе.