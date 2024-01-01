Чому поляки реєструють авто в Гібралтарі: корисний досвід для українців

Столицею гасають власники спортивних та інших розкішних автомобілів з реєстрацією крихітної території, де проживає не більше 34 000 осіб. Дві-три варшавські вулиці у центрі мають удвічі більше жителів.

Як з’ясувалося, реєстрація авто в Гібралтарі людьми, котрі проживають в інших країнах, може заощадити власникам на штрафах і податках. І не тільки. Про це пише ewarszawa.pl.

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По-перше, в Гібралтарі нижчі реєстраційні, дорожні збори та страхування транспортних засобів порівняно з багатьма європейськими країнами.

По-друге, власник уникає митних зборів, якщо реєструє свій транспортний засіб у країні, яка є частиною ЄС. Власник платить ПДВ на вартість автомобіля та митні збори, якщо транспортний засіб було імпортовано з-за меж ЄС. Однак реєстрація в Гібралтарі, який є британською заморською територією та має особливий статус, може допомогти вам уникнути цих зборів.

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По-третє, приваблює гнучкість і відсутність вимог до ТО: у деяких випадках автомобілі, зареєстровані в Гібралтарі, можуть бути звільнені від регулярних ТО, необхідних в інших країнах.

І четвертий фактор привабливості. Автомобілі з такою реєстрацією їх власникам вигідні через обмеження юридичної відповідальності, оскільки там менш схильні до суворих штрафів або конфіскації транспортного засобу за певні порушення правил дорожнього руху в країнах, якими вони їздять.

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Тепер чекаємо появи розкішних автомобілів українських власників з номерами Гібралтару на вулицях європейських міст. Адже перераховані вище переваги корисні тим українцям, яким доводиться реєструвати свої авто В Євросоюзі.