Варваровский мост в Николаеве стал на очередной ремонт

Работы, как и в предыдущие разы в течение 33 лет, будут частичными, а не капитальными. Последний раз капремонт этого транспортного перехода проводился в 1971 году. Поэтому чинить сооружение начали при неполном перекрытии полос движения.

По сообщению Службы восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области, "будут выполняться ремонтные работы элементов конструкции моста".

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Как долго это продлится, в официальном извещении пресс-службы дорожного ведомства не упоминается, сказано только, что "о дате завершения ремонтных работ будет сообщено дополнительно". Очевидно, дорожники предусматривают возможные осложнения и взяли по срокам паузу.

Мост имеет для Николаева большое значение, ведь кроме местного транспорта, здесь проходит немало транзитной техники: несмотря на перерезанный фронтом транспортный коридор дороги М-14 Одесса - Мелитополь – Новоазовск, на этом участке автомагистрали трафик оживленный, хотя еще в 2017 году по итогам экспертизы мост признали непригодным для эксплуатации.

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Теперь частично движение будет ограничено. В целом это довольно длинный мост. Метрические данные свидетельствуют, что основная длина моста через Южный Буг достигает 750,7 метра, а вместе с насыпной частью общая длина составляет почти два километра.

Готовя эту информацию к публикации, редакция Авто24 обратила внимание на одну интересную деталь: очередной ремонт стартовал ровно за неделю до знакового события – 18 июля мосту исполнится 60 лет. Именно в этот день в далеком 1964-м было открыто движение транспорта по только что построенной уникальной переправе.

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Мост разводной. Это единственная в стране горизонтальная разводка (см. видео довоенного времени), поворотом на 90° на центральной опоре всей конструкции длиной 128,73 м и массой разводного пролета из металла 5,22 тыс. т. Ширина моста - 15,7 м, проезжая часть - 10,5 м, два тротуара имеют по 2,11 м.

Служба восстановления уже извинилась перед водителями за временные неудобства и призвала их быть внимательными и осторожными, поскольку в зоне проведения ремонтных работ работает спецтехника и строители.