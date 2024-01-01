Варварівський міст у Миколаєві став на черговий ремонт

Роботи, як і у попередні рази протягом 33 років, будуть частковими, а не капітальними. Востаннє капремонт цього транспортного переходу проводився у 1971 році. Отож лагодити споруду розпочали при неповному перекритті смуг руху.

За повідомленням Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, "будуть виконуватись ремонтні роботи елементів конструкції мосту".

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Як довго це триватиме, в офіційному сповіщенні пресслужби дорожнього відомства не згадується, сказано тільки, що "про дату завершення ремонтних робіт буде повідомлено додатково". Вочевидь, дорожники передбачають можливі ускладнення й взяли щодо термінів паузу.

Міст має для Миколаєва велике значення, адже окрім місцевого транспорту, тут проходить чимало транзитної техніки: попри перерізаний фронтом транспортний коридор дороги М-14 Одеса - Мелітополь – Новоазовськ, на цій ділянці автомагістралі трафік пожвавлений, хоча ще в 2017 році за підсумками експертизи міст визнали непридатним для експлуатації.

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Тепер частково рух буде обмежений. Загалом це доволі довгий міст. Метричні дані свідчать, що основна довжина мосту через Південний Буг сягає 750,7 метра, а разом з насипною частиною загальна довжина становить майже два кілометри.

Готуючи цю інформацію до публікації, редакція Авто24 звернула увагу на одну цікаву деталь: черговий ремонт стартував рівно за тиждень до знакової події – 18 липня мосту виповниться 60 років. Саме у це й день далекого 1964-го було відкрито рух транспорту по щойно збудованій унікальній переправі.

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Міст розвідний. Це єдина в країні горизонтальна розводка (див. відео довоєнного часу), поворотом на 90° на центральній опорі всієї конструкції довжиною 128,73 м та масою розвідного прольоту з металу 5,22 тис. т. Ширина мосту — 15,7 м, проїжджа частина — 10,5 м, два тротуари мають по 2,11 м.

Служба відновлення вже вибачилася перед водіями за тимчасові незручності й закликала їх бути уважними та обережними, оскільки в зоні проведення ремонтних робіт працює спецтехніка та будівельники.