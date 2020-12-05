"Девяносто девятая" – одна из недорогих и при том не очень отсталых в техническом плане моделей, которые есть сегодня на украинском вторичном рынке. Однако, будет ли такая машина достаточно надежной?

Версия с кузовом седан появилась в семействе “Самара-1” последней, аж в 1990 году, когда “восьмерка” и “девятка” выпускались уже соответственно шесть и три года. ВАЗ-21099 долго был флагманом тольяттинской марки, как самый большой по размерам и самый современный по конструкции.

Кузов типа седан на начало 1990-х еще был популярным, и не только на просторах бывшего СССР

Прошло немало времени, и на ВАЗе, и на рынке появились новые лидеры, и уже ни за какую цену ВАЗ-21099 не купить в автосалоне. Но теперь “девяносто девятая” занимает первые строчки на сайтах по продаже подержанных машин. Выбор огромен, но действительно достойную машину отфильтровать будет непросто. Авто24 попытается помочь с этим вопросом.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: ”Зубило”: чем запомнился ВАЗ-2108

Как и на другие подержанные автомобили бюджетного сегмента, цены на ВАЗ – 21099 зависят не только от года выпуска, но и в значительной степени – от того, насколько ухожен конкретный экземпляр. Также на цену подобных автомобилей влияет наличие “живых” документов – а часто именно с ними большая проблема.

Ориентировочная цена ВАЗ-21099 в зависимости от года выпуска, доллары

1991 – 1999 г.в. 2000 – 2005 г.в. 2006 – 2011 г.в. Минимальная 1000 1600 1850 Максимальная 2300 2400 4800

Кузов

Вообще-то кузов ВАЗ-21099 не имеет собственных, “седановских” проблем. Но и тех, что он унаследовал от “восьмерки” или “девятки”, достаточно, чтобы неопытному покупателю нарваться на совершенно негодный экземпляр. “Самары“ ржавели не сильнее других машин своего времени, но теперешнее состояние ”девяносто девятых” разное. Встречаются хорошо сохранившиеся экземпляры, которые сразу после покупки были обработаны антикором, с другой стороны – немало образцов, уже переваренных владельцами, что тоже не всегда плохо.

Конструкция ВАЗ-21099 на момент ее презентации не была слишком передовой, но и отсталой ее не назовешь. Важным преимуществом всегда была простота

Некоторые ВАЗ-21099, выпущенные в Запорожье, ржавели быстрее машин с других заводов, но на сегодня это не имеет значения, поскольку не задутые вовремя экземпляры уже переварили и покрасили. Места “девяносто девятой”, где следует в первую очередь искать коррозию, типичны для всех одноклассников: отбортовки арок, рамки лобового и заднего стекол, пороги, лонжероны, кромки дверей. Зоны, самые опасные с точки зрения стоимости ремонта, – опорные чашки передней и задней подвесок. Крышка багажника седана на порядок устойчивее к ржавчине, чем ”ляды” хетчбеков моделей -08 и -09.

Коррозионная стойкость кузова всех “Самар” на приемлемом уровне. Ржавеют они не сильнее машин-современниц

Двигатель

Вазовский двигатель достаточно резвый и экономичный, надежный, имеет простую конструкцию и высокую ремонтопригодность. Рабочий объем может быть 1,3 л, 1,5 л и 1,6 л, топливная система – как карбюраторная, так и инжекторная. Совсем редкая комплектация – с экспортным мотором 1,1 л. Откровенно слабых мест нет, разве что рекомендуется следить за приводом ГРМ – ремнем и роликами, которые его обслуживают. Особого сервиса и дорогих запчастей двигатели не требуют, проблем с поиском комплектующих не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Made in Lviv: когда ЛАЗ был лучшим европейским автобусом

Места контроля ходовой у ВАЗ-21099 типичны для всех машин с передним приводом: пыльники, шаровые шарниры, сайлент-блоки

Трансмиссия

Коробка передач – исключительно механическая, с 5-ю передачами. Надежность и долговечность агрегата на среднем уровне, не редкость шумы на холостом ходу и вибрации рычага переключения. Один из самых дорогих узлов переднеприводных машин – ШРУСы – служат долго и безотказно, хотя резиновые чехлы этих шарниров надо заменять сразу после повреждений. Многие удивятся, но не все “девяносто девятые” были с передним приводом. Однако, о малотиражной версии Lada Victory 4х4 с узлами от “Нивы” и VW Syncro здесь говорить не будем. Потому что это был продукт хоть и тольяттинский, но все-таки выпускали его не именно на ВАЗе, а в одной из придворных компаний.

Ходовая

Подвеска “девятки” и всех ее производных давно заслужила славу долговечной и неубиваемой, хотя некоторые недостатки у нее есть. Прежде всего, ходовая “Самар” не очень комфортна на неровностях – удары на кузов передаются довольно жестко. Есть также одно слабое место, хотя и странное: так называемый “краб” – алюминиевый кронштейн рычага, который не любит, когда им бьются о бордюр или камень. Остальные узлы и детали по долговечности не отличаются на фоне машины в целом. Пружины от возраста и перегрузов не ломаются, а проседают, особенно задние.

На старых ВАЗ-21099 водителя может подвести электрооборудование. Одно из уязвимых мест – блок предохранителей, расположенный во влажном месте

Электрооборудование

Это не самая сильная сторона ВАЗ-21099, по крайней мере, если говорить об изрядно подтоптанных экземплярах. Проблемы обычно возникают из-за нарушенных контактов в разъемах, в блоке предохранителей, в задних фонарях. Странно что генератор, расположенный едва ли не над самой дорогой, сдается в последнюю очередь. При покупке подержанной “девяносто девятой” будьте готовы к тому, что кто-то из предыдущих владельцев втиснул в ее фары ксеноновые лампы. Этот факт можно использовать как аргумент для снижения цены во время торгов, ведь такой свет по большому счету надо переделывать на штатный, и на то есть две причины. Во-первых, опасность нарваться на принципиального полицейского и получить штраф, а во-вторых, почти наверняка “ксенон” будет стоять дешевый, а значит, уже тусклый и “разноцветный”.

За 21 год своей конвейерной жизни ВАЗ-21099 получал торпедо трех видов: “низкое”, “высокое”, “евро”. Первое гремит и скрипит меньше других

Интерьер

Если за салоном ухаживали, то он будет казаться вам удобным и комфортным. Но если машина уже старая и запущенная, готовьтесь к грохоту и “кузнечикам” в торпедо (прежде всего т. н. “высоком”), а также – к полуразвалившимся передним креслам. Велика вероятность, что вам попадется машина уже с тюнингованными сиденьями от иномарки, это неплохо, но проверьте, чтобы они были установлены прочно и не сбоку относительно руля. Наличие мощной аудиосистемы можно считать плюсом, если раздолбанный салон сильно гремит на буераках – “музыка” может заглушить пластмассовую какофонию.

Дизайн “девяносто девятой” на момент ее появления на рынке уже не был передовым. Но она имела спрос не только на территории СССР

Рекомендация Авто24

ВАЗ-21099 – из когорты тех машин, которые для большинства первых владельцев составляли невероятную ценность. Поэтому есть смысл искать машины именно с таких рук: сразу после покупки “задутые” антикором, с аккуратно сохраненным салоном, ухоженным двигателем. Если удастся найти такой экземпляр, он прослужит вам еще много лет. Конечно, ремонтов не избежать в любом случае, но они не будут дорогими, да и в дороге такая машина не подведет.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Как новая “Копейка”: 38-летний ВАЗ-21013 сохранился идеально