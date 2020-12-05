"Дев’яносто дев’ята" – одна з недорогих і при тому не дуже відсталих у технічному плані моделей, які є сьогодні на українському вторинному ринку. Однак, чи буде така машина достатньо надійною?

Версія з кузовом седан з’явилася у сімействі “Самара-1” останньою, аж у 1990 році, коли “вісімка” і “дев’ятка” випускалися вже відповідно шість і три роки. ВАЗ-21099 довго був флагманом тольяттинської марки, оскільки був найбільшим за розмірами та найсучаснішим за конструкцією.

Кузов типу седан на початок 1990-х ще був популярним, і не лише на просторах колишнього СРСР

Минуло чимало часу, і на ВАЗі, і на ринку з’явилися нові лідери, і вже ні за які гроші ВАЗ-21099 не купити в автосалоні. Але тепер “дев’яносто дев’ята” займає перші рядки на сайтах з продажу вживаних машин. Вибір величезний, але справді гідну машину відфільтрувати буде непросто. Авто24 спробує допомогти з цим питанням.

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Як і на інші вживані автомобілі бюджетного сегменту, ціни на ВАЗ-21099 залежать не тільки від року випуску, а й значною мірою – від того, наскілько доглянутий конкретний екземпляр. Також на ціну подібних автомобілей впливає наявність “живих” документів – а часто саме з ними є проблема.

Орієнтовна ціна ВАЗ-21099 в залежності від року випуску, доллари

1991 – 1999 р.в. 2000 – 2005 р.в. 2006 – 2011 р.в. Мінімальна 1000 1600 1850 Максимальна 2300 2400 4800

Кузов

Взагалі-то кузов ВАЗ-21099 не має власних, “седанівських” проблем. Але і тих, що він успадкував від “вісімки” або “дев’ятки”, достатньо, аби недосвідченому покупцеві нарватися на зовсім непридатний екземпляр. “Самари” іржавіли не дужче інших машин свого часу, але теперішній стан “дев’яносто дев’ятих” різний. Трапляються добре збережені екземпляри, які відразу після купівля були оброблені антикором, з іншого боку – чимало зразків, вже переварених власниками.

Конструкція ВАЗ-21099 на момент її презентації не була надто передовою, проте і відсталою її не назвеш. Важливою перевагою завжди була простота

Деякі ВАЗ-21099, випущені у Запоріжжі, іржавіли швидше машин з інших заводів, але на сьогодні це не має значення, оскільки не задуті вчасно екземпляри вже переварили і пофарбували. Місця “дев’яносто дев’ятої”, де слід в першу чергу шукати корозію, типові для усіх однокласників: відбортовки арок, рамки лобового та заднього скла, пороги, лонжерони, кромки дверей. Зони, найнебезпечніші з точки зору вартості ремонту, – опорні чашки передньої і задньої підвісок. Кришка багажника седана на порядок стійкіша до іржі, ніж “ляди” хєтчбеків моделей -08 і -09.

Корозійна стікість кузову усіх “Самар” на прийнятному рівні. Іржавіють вони не дужче машин-сучасниць

Двигун

ВАЗівський двигун достатньо надійний, жвавий і економічний, має просту конструкцію і високу ремонтопридатність. Робочий об’єм може бути 1,3 л, 1,5 л і 1,6 л, паливна система – як карбюраторна, так і інжекторна. Геть рідкісна комплектація – з експортним мотором 1,1 л. Відверто слабких місць немає, хіба що рекомендується слідкувати за приводом ГРМ – пасом приводу та роликами, що його обслуговують. Особливого сервісу і дорогих запчастин двигуни не потребують, проблем з пошуком комплектуючих не буде.

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Місця контролю ходової у ВАЗ-21099 типові для всіх машин з переднім приводом: пильники, шарові шарніри, сайлент-блоки

Трансмісія

Коробка передач – виключно механічна, з 5-ма передачами. Надійність і довговічність агрегату на середньому рівні, не рідкість шуми на холостому ходу і вібрації важеля перемикання. Один з найдорожчих вузлів передньопривідних машин – ШРУСи – служать довго і безвідмовно, хоча гумові чохли шарнірів треба замінювати відразу після пошкоджень. Багато хто здивується, але не всі “дев’яносто дев’яті” були із переднім приводом. Однак, про малотиражну версію Lada Victory 4х4 з вузлами від “Ниви” і VW Syncro тут говорити не будемо. Тому що це був продукт хоч і тольяттинський, але ж таки випускали його не суто на ВАЗі, а в одній з придворних компаній.

Ходова

Підвіска “дев’ятки” і всіх її похідних давно заслужила славу довговічної, міцної і непорушної, хоча деякі недоліки в неї є. Перш за все, ходова “Самар” не дуже комфортна на нерівностях – удари на кузов передаються доволі жорстко. Є також одне слабке місце, хоча і дивне: так званий “краб” – алюмінієвий кронштейн важеля, який не полюбляє, коли ним б’ються о бордюр або каменюку. Решта вузлів та деталей за довговічністю не вирізняються на тлі машини цілому. Пружини від віку і перевантажень не ламаються, а просідають, особливо задні.

На старих ВАЗ-21099 водія може підвести електрика. Одне з вразливих місць – блок запобіжників, розташований у вологому місці



Електрообладнання

Це не найсильніший бік ВАЗ-21099, принаймні, якщо говорити про добряче підтоптані екземпляри. Проблеми зазвичай виникають через порушені контакти в роз’ємах, в блоку запобіжників, в задніх ліхтарях. Дивно що генератор, розташований ледь не над самою дорогою, “здається” в останню чергу. При купівлі вживаною “дев’яносто дев’ятої” будьте готові до того, що хтось із попередніх власників втелющив у її фари ксенонові лампи. Цей факт можна використати як аргумент для зниження під час торгів, адже таке світло за великим рахунком треба переробляти на шатне, і на те є дві причини. По-перше, небезпека натрапити на принципового поліціянта і отримати штраф, а по-друге, майже напевне “ксенон” стоятиме дешевий, а значить, вже тьмяний і “різнокольоровий”.

За 21 рік свого конвеєрного життя ВАЗ-21099 отримував торпедо трьох видів: “низьке”, “високе”, “євро”. Перше гримить і рипить менше інших

Інтер’єр

Якщо за салоном доглядали, то він здаватиметься вам зручним і комфортним. Але якщо машина вже стара і запущена, готуйтеся до грохоту і “коників” у торпедо (перш за все т. зв. “високому”), а також – до напіврозвалених передніх крісел. Велика ймовірність, що вам трапиться машина вже з тюнінговими сидіннями від іномарки, це непогано, але перевірте, щоб вони були встановлені міцно і не збоку відносно керма. Наявність потужної аудіосистеми можна вважати плюсом, якщо роздовбаний салон добряче гримить на байраках – “музика” може заглушити пластмасову какофонію.

Дизайн “дев’яносто дев’ятої” на момент її появи на ринку вже не був передовим. Але її купували не лише на теренах СРСР

Рекомендація Авто24

ВАЗ-21099 – з когорти тих машин, які для більшості перших власників становили неймовірну цінність. Тому є сенс шукати машини саме з таких рук: відразу після купівля “задуті” антикором, із акуратно збереженим салоном, доглянутим двигуном. Якщо вдасться натрапити на такий екземпляр, він прослужить вам ще багато років. Звісно, ремонтів не уникнути в будь-якому випадку, але вони не будуть дорогими, та й в дорозі така машина не підведе.

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