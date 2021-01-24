Недорогих по ценнику и в содержанию машин на нашем вторичном рынке немало. ВАЗ-2112 - один из вариантов, который имеет особую специфику

С точки зрения техники ВАЗ-2112 почти во всем повторяет предыдущее “девятое” семейство, но как автомобиль более современный предоставляет пользователям больше комфорта. Имеется в виду акустический комфорт, уровень вибраций, ощущения на органах управления, определенные тонкости эргономики – все то, что конструкторы называют восприятием автомобиля. Однако, отличия от “Самар” в конструкции таки есть, и именно эти “мелочи” объясняют большую цену на некоторые запчасти.

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Однако, многие из автомобилистов оказались готовыми доплачивать (в том числе и во время эксплуатации) за более современную внешность – поэтому седан ВАЗ-2110 и созданные на его базе универсал ВАЗ-2111 и хэтчбек ВАЗ-2112 и до сих пор популярны в бюджетном сегменте вторичного рынка.

Ориентировочная цена ВАЗ-2112 в зависимости от года выпуска, доллары

1996 -2000 г.в. 2001 – 2005 г.в. 2006 – 2008 г.в. Минимальная 1900 2200 3300 Максимальная 2300 3500 4300

В 2007 году автомобиль ВАЗ-2112 был снят с конвейера в Тольятти и выпуск начался в Украине на ЛуАЗе. Среди автомобилистов более желанной считается “Лада” российской сборки, хотя здесь не все однозначно. Ведь коррозионная стойкость кузова, за которую упрекают украинские “Лады”, зависит в большой степени от антикоррозийных мер, принятых власников сразу после покупки машины.

Кузов

Именно за кузов с его неоднозначным, но выразительным дизайном многие выбирают ВАЗ-2112. Одновременно это наиболее слабое место этой машины – “Лады” этого поколения по нынешним меркам были не очень хорошо защищены от коррозии. Ремонтировать полностью съеденный ржавчиной кузов сегодня смысла нет, поэтому надо искать экземпляр, который первый владелец сразу после покупки обработал антикорами. Таких машин немало.

С точки зрения практичности ВАЗ-2112 аналогична конкурентам-сверстникам – заднее сиденье складывается, багажник большой (400 л), его порог невысокий.

Двигатель

А вот силовой агрегат – самый весомый козырь ВАЗов этого поколения. Бензиновые моторы объемом 1,5 и 1,6 литра, как с восемью, так и с шестнадцатью клапанами имеют до сих пор приемлемые характеристики: мощность 78 л. с. (116 Нм) – 93 л. с. (129 Нм). Версия с 1,8-литровым двигателем мощностью 98 л. с. распространена мало, она почти эксклюзивная. Все моторы имеют эластичную характеристику, хорошо тянут с любых оборотов. Но при этом тракторных проявлений моторы не имеют, хорошо “крутятся” и обеспечивают приятное ускорение на любой передаче.

Все агрегаты можно считать экономичными: в зависимости от стиля езды они потребляют на трассе 6 – 7 л/100 км.

Супернадежными моторы Lada-112 не назовешь, периодически могут подводить мелкие детали, в первую очередь датчики.

Ходовая часть

Подвеска Lada-112 специально приспособлена для не очень ровных дорог – энергоемкая и выносливая. Ходовая проглатывает любые неровности, но на ямах ее не назовешь комфортной.

Вообще, шумы и вибрации можно отнести к основным недостаткам всех машин “десятого” семейства. До салона доносится звук двигателя, удары колес о края неровностей, к этому добавляются “сверчки” пластика, которым отделан салон.

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Запчасти

"Двенадцатая" – собственно, как и все "десятое" семейство "ВАЗов" – имеет такой безоговорочный плюс, как широкий выбор запчастей и дополнительного оборудования – от аксессуаров для интерьера вплоть до борткомпьютеров и тюнинговых деталей подвески и двигателя. Отрадно, что в зависимости от цены можно “регулировать” качество запчастей – от дешевых отечественных до импортных, которые лучше даже оригинальных “вазовских”.

Lada-купе

Одна из самых интересных тольятинских моделей за всю историю была построена на базе ВАЗ-2112. Трехдверный хэтчбек ВАЗ-21123 маркетологи ВАЗа называли купе (а также – Лада 112 Купе, Lada 112 Coupe). Эта версия выпускалась непосредственно на ВАЗе в 2002 – 2009 гг., хотя и малыми сериями. Кроме количества дверей ее отличали открытое заднее колесо, измененная облицовка передка, расширенный на 20 см проем двери и более богатое оснащение.

Трехдверная версия хэтчбека на базе “десятого” семейства позиционировалась как топовая и называлась купе: Lada 112 Coupe

ВАЗ-2112 Габариты, мм 4170/1680/1420 Дверей/пассажиров 5/5 Багажник, л 400 Двигатель 1,5 8V, 1,5 16V 1,6 8V, 1,6 16V, 1,8 л 16V 78 – 98 к.с. Трансмиссия МКП 5 ст. передний привод Ходовая перед./задн. Независимая/полузависимая

Рекомендация Авто24

“Двенадцатая” – приемлемый вариант для тех, кому нужна простая и надежная рабочая лошадка на каждый день. От базового седана-”десятки” ВАЗ-2112 отличается выразительным дизайном кормы, из-за чего эту машину чаще покупали молодые и энергичные водители. По этой причине надо внимательнее изучать подержанные экземпляры хэтчбека на предмет износа и повреждений. Выбор в Украине большой, в том числе и машины в хорошем состоянии, с установленным газобаллонным оборудованием. На последние мы советуем обратить внимание, ведь устанавливать самому новое ГБО на подержанную машину народного класса будет нецелесообразным.

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