Недорогих за цінником і в утриманні машин на нашому вторинному ринку чимало. ВАЗ-2112 – один з варіантів, який має власну спеціфіку

З точки зору техніки ВАЗ-2112 майже в усьому повторює попереднє “дев’яте” сімейство, але як автомобіль більш сучасний надає користувачам більше комфорту. Мається на увазі акустичний комфорт, кількість вібрацій, відчуття на органах керування, певні тонкощі ергономіки – все те, що конструктори називають сприйняттям автомобіля. Проте, відмінності від “Самар” у конструкції таки є, і саме ці “дрібнички” пояснюють більшу ціну на деякі запчастини.

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Однак, багато хто з автомобілістів виявився готовим доплачувати (в тому числі і під час експлуатації) за більш сучасну зовнішність – тому седан ВАЗ-2110 та створені на його базі універсал ВАЗ-2111 та хетчбек ВАЗ-2112 і досі популярні в бюджетному сегменті вторинного ринку.

Орієнтовна ціна ВАЗ-2112 в залежності від року випуску, доллари

1996 -2000 р.в. 2001 – 2005 р.в. 2006 – 2008 р.в. Мінімальна 1900 2200 3300 Максимальна 2300 3500 4300

У 2007 році автомобіль ВАЗ-2112 було знято в конвеєру в Тольяті і випуск розпочався в Україні на ЛуАЗі. Серед автомобілістів більш бажаним є “Лада” російського складання, хоча тут не все неоднозначно. Адже корозійна стійкість кузову, на яку дорікають українським “Ладам”, залежить великою мірою від антикорозійних заходів, вжитих власников відразу після купівлі машини.

Кузов

Саме через кузов з його неоднозначним, але виразним дизайном багато хто обирає ВАЗ-2112. Одночасно це найбільш слабке місце цієї машини – “Лади” цього покоління за теперішніми мірками були не дуже добре захищені від корозії. Ремонтувати вщент з’їдений іржею кузов сьогодні сенсу немає, тож треба шукати екземпляр, який перший власник відразу після купівлі обробив антикорами. Таких машин чимало.

З точки зору практичності ВАЗ-2112 аналогічна конкурентам-одноліткам – заднє сидіння складається, багажник великий (400 л), поріг невисокий.

Двигун

А ось силовий агрегат – найвагоміший козир ВАЗів цього покоління. Бензинові мотори об’ємом 1,5 та 1,6 літри, як з вісьмома, так і з шістнадцятьмя клапанами мають і досі прийнятні характеристики: потужність 78 к.с. (116 Нм) – 93 к.с. (129 к.с.). Версія з 1,8-літровим двигуном потужністю 98 к.с. поширена мало, вона майже ексклюзивна. Всі мотори мають еластичну характеристику, добре тягнуть з будь-яких обертів. Але при цьому тракторних проявів мотори не мають, добре “крутяться” і забезпечують приємне прискорення.

Всі агрегати можна вважати економічними: в залежності від стилю їзди вони споживали на трасі 6 – 7 л/100 км.

Супернадійними мотори Lada-112 не назвеш, бува підводять дрібні деталі, в першу чергу датчики.

Ходова частина

Підвіска Lada-112 спеціально пристосована для не дуже рівних доріг – енергомістка та витривала. Тобто ходова проковтує будь-які нерівності, але на ямах її не назвеш комфортною.

Взагалі, шуми і вібрації можна віднести до основних недоліків усіх машин “десятого” сімейства. До салону долинає звук двигуна, удари коліс о краї нерівностей, до цього додаються “коники” пластику, яким оздоблено салон. салону.

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Запчастини

“Дванадцята” – власне, як і все “десяте” сімейство “ВАЗів” – має такий беззаперечний плюс, як широкий вибір запчастин та додаткового обладнання – від аксесуарів до інтер’єру аж до борткомп’ютерів та тюнінгових деталей підвіски та двигуна. Відрадно, що в залежності від ціни можна “регулювати” якість запчастин – від дешевих вітчизняних аж до імпортних, які кращі навіть за оригінальні “вазівські”.

Lada купе

Одна з найцікавіших тольятинських моделей за всю історію була побудована на базі ВАЗ-2112. Тридверний хетчбек ВАЗ-21123 маркетологи ВАЗу називали купе (а також – Лада 112 Купе, Lada 112 Coupe). Ця версія випускалася безпосередньо на ВАЗі у 2002 – 2009 рр., хоча й малими серіями. Крім кількості дверей її відрізняли відкрите заднє колесо, розширений на 20 см проріз дверей і більш багате оснащення.

Тридверна версія хетчбека на базі “десятого” сімейства позиціонувалася як топова і називалася купе: Lada 112 Coupe

ВАЗ-2112 Габарити, мм 4170/1680/1420 Дверей/пасажирів 5/5 Багажник, л 400 Двигун 1,5 8V, 1,5 16V 1,6 8V, 1,6 16V, 1,8 л 16V 78 – 98 к.с. Трансмісія МКП 5 ст. передній привід Ходова перед./задн. Незалежна/напівзалежна

Рекомендація Авто24

“Дванадцята” – прийнятний варіант для тих, кому потрібна проста і надійна робоча конячка на кожен день. Від базового седану ВАЗ-2112 відрізняється виразним дизайном корми, через що цю машину частіше купували молоді та енергійні водії. З цієї причини треба уважніше вивчати вживані екземпляри хетчбеку на предмет зносу і пошкоджень. Вибір в Україні великий, у тому числі і машини у доброму стані, зі встановленим газобалонним обладнанням. На останні ми радимо звернути увагу, адже встановлювати самому нове ГБО на вживану машину народного класу буде недоцільним.

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